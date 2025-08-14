Se viene el primer concurso del Churro con música, sabores y premios

WhatsApp Image 2025-08-14 at 07.09.50 (1)

La propuesta forma parte de la agenda festiva por los 117 años del departamento, y busca reunir a los vecinos en torno a una tradición que convoca tanto a cocineros aficionados como a familias y emprendedores locales. Los participantes podrán presentar sus mejores recetas de churros y competir por grandes premios.

Además del concurso, el evento contará con la presencia de artesanos, músicos y espectáculos en vivo. Las inscripciones son gratuitas y se realizan a través de WhatsApp, en los números 2646-244219 y 2645-859022.