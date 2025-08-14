"
Se viene el primer concurso del Churro con música, sabores y premios

El evento tendrá lugar el próximo domingo 24 de agosto en el Parque Rivadavia, como parte de los festejos por el aniversario del departamento.

El próximo domingo 24 de agosto, Rivadavia será sede de uno de los eventos más esperados por vecinos. Se trata de la primera edición del Concurso del Churro, una jornada que combinará gastronomía, espectáculos y actividades culturales en la Plaza Cívica del Parque Rivadavia, desde las 16 horas.

La propuesta forma parte de la agenda festiva por los 117 años del departamento, y busca reunir a los vecinos en torno a una tradición que convoca tanto a cocineros aficionados como a familias y emprendedores locales. Los participantes podrán presentar sus mejores recetas de churros y competir por grandes premios.

Además del concurso, el evento contará con la presencia de artesanos, músicos y espectáculos en vivo. Las inscripciones son gratuitas y se realizan a través de WhatsApp, en los números 2646-244219 y 2645-859022.

