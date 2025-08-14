El próximo domingo 24 de agosto, Rivadavia será sede de uno de los eventos más esperados por vecinos. Se trata de la primera edición del Concurso del Churro, una jornada que combinará gastronomía, espectáculos y actividades culturales en la Plaza Cívica del Parque Rivadavia, desde las 16 horas.
San Juan 8 > San Juan > Churro
Se viene el primer concurso del Churro con música, sabores y premios
El evento tendrá lugar el próximo domingo 24 de agosto en el Parque Rivadavia, como parte de los festejos por el aniversario del departamento.