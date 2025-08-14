"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan

Modificarán los recorridos de las líneas 102 y 405 para mejorar la frecuencia

A partir del sábado 16 de agosto, las unidades cambiarán su traza para optimizar el acceso al transporte público y conectar mejor al barrio con otros puntos de la Capital.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación de RedTulum, anunció que desde el sábado 16 de agosto de 2025 se implementarán cambios en los recorridos de las líneas 102 y 405, con el objetivo de ampliar la cobertura en el barrio Los Molinos, departamento Capital.

Recorridos actualizados

  • Línea 102

    • Barrio Las Acacias → Estación Córdoba: Sargento Cabral, Piedrabuena, Los Nogales, Aguilar, Sargento Cabral y recorrido habitual.

    • Estación Córdoba → Barrio Las Acacias: Corrientes, Salta, Sargento Cabral, Aguilar, Los Nogales, Piedrabuena, Sargento Cabral y recorrido habitual.

Te puede interesar...

  • Línea 405

    • Barrio Natania VIII → Terminal de Ómnibus: Las Flores, Octavio Gil, Piedrabuena, Los Aromos, Aguilar, Sargento Cabral y recorrido habitual.

    • Terminal de Ómnibus → Barrio Natania VIII: Sargento Cabral, Aguilar, Los Aromos, Piedrabuena, Octavio Gil, Las Flores y recorrido habitual.

    • Según informaron, estas adecuaciones buscan ofrecer un servicio más eficiente, adaptado a las necesidades de la comunidad y fortaleciendo la conectividad con otras zonas.

    Te puede interesar