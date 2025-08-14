El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación de RedTulum, anunció que desde el sábado 16 de agosto de 2025 se implementarán cambios en los recorridos de las líneas 102 y 405, con el objetivo de ampliar la cobertura en el barrio Los Molinos, departamento Capital.
Modificarán los recorridos de las líneas 102 y 405 para mejorar la frecuencia
A partir del sábado 16 de agosto, las unidades cambiarán su traza para optimizar el acceso al transporte público y conectar mejor al barrio con otros puntos de la Capital.