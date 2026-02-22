Rutas de San Juan en alerta: extrema precaución por lluvias y crecientes en badenes

Situación crítica en la Ruta Nacional 141

El punto más complejo se registra en la Ruta 141 (Caucete - Chepes). Actualmente, el paso por el Baden de Marayes se encuentra habilitado únicamente para vehículos 4x4 debido a una bajada de creciente. Gendarmería Nacional mantiene un operativo de control de tránsito mientras equipos y personal se movilizan al lugar para habilitar el paso total en las próximas horas.