Rutas de San Juan en alerta: extrema precaución por lluvias y crecientes en badenes

El tránsito en la Ruta 141 hacia Chepes está limitado momentáneamente a vehículos 4x4 por la bajada de creciente en Marayes.

Vialidad Nacional emitió un reporte de emergencia este domingo recomendando la máxima precaución en todas las rutas nacionales de la provincia. Las precipitaciones registradas y el alerta meteorológico vigente para toda la jornada han generado condiciones de riesgo, como calzadas resbaladizas y posibles bajadas de creciente en zonas de badenes.

Situación crítica en la Ruta Nacional 141

El punto más complejo se registra en la Ruta 141 (Caucete - Chepes). Actualmente, el paso por el Baden de Marayes se encuentra habilitado únicamente para vehículos 4x4 debido a una bajada de creciente. Gendarmería Nacional mantiene un operativo de control de tránsito mientras equipos y personal se movilizan al lugar para habilitar el paso total en las próximas horas.

Detalle del estado de las rutas nacionales

Personal técnico recorre los corredores en tiempo real, manteniendo guardias operativas con maquinaria en puntos estratégicos:

  • Ruta 150 (Jáchal / Ischigualasto e Iglesia): Transitable con precaución extrema. Se solicita especial atención en la zona de túneles por posible caída de rocas.

  • Ruta 40 Norte (Huaco / La Rioja y Jáchal): Transitable con máxima precaución ante la posibilidad de badenes con arrastre y erosiones en la calzada.

  • Ruta 40 Sur (San Juan / Mendoza): Transitable. Se recuerda disminuir la velocidad de forma estricta al transitar los badenes en territorio mendocino.

  • Ruta 149 (Calingasta e Iglesia): Transitable con máxima precaución.

  • Ruta 153 (Sarmiento): Transitable con precaución ante la presencia de barro y material de arrastre en badenes.

  • Ruta 20 (San Juan / San Luis): Transitable con precaución.

