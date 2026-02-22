Vialidad Nacional emitió un reporte de emergencia este domingo recomendando la máxima precaución en todas las rutas nacionales de la provincia. Las precipitaciones registradas y el alerta meteorológico vigente para toda la jornada han generado condiciones de riesgo, como calzadas resbaladizas y posibles bajadas de creciente en zonas de badenes.
Rutas de San Juan en alerta: extrema precaución por lluvias y crecientes en badenes
El tránsito en la Ruta 141 hacia Chepes está limitado momentáneamente a vehículos 4x4 por la bajada de creciente en Marayes.