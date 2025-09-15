"
Ron Hochstein es el nuevo CEO de Vicuña Corp.

Se trata de un ejecutivo de la industria minera altamente reconocido, con más de 30 años de experiencia, y se desempeñó recientemente como Presidente y CEO de Lundin Gold Inc.

Vicuña Corp. anunció la designación de Ron Hochstein como de Director Ejecutivo (CEO), rol que brindará apoyo adicional en esta etapa del desarrollo de un proyecto de clase mundial y de múltiples fases, con creciente visibilidad institucional y complejidad operativa.

Hochstein se incorporará el próximo 7 de noviembre. Se trata de un ejecutivo de la industria minera altamente reconocido, con más de 30 años de experiencia, y se desempeñó recientemente como Presidente y CEO de Lundin Gold Inc.

El nuevo ceo ha construido una destacada carrera en el sector minero global, aportando una sólida experiencia técnica y de liderazgo ejecutivo. Desde 2015 lideró Lundin Gold Inc., guiando el desarrollo y la exitosa operación de la mina de oro Fruta del Norte en Ecuador, hoy considerada referente de la minería responsable.

“El rol de CEO será un gran aporte en nuestro liderazgo para esta etapa del desarrollo del proyecto”, señaló Dave Dicaire, Gerente General de Vicuña. “Con la incorporación de Ron, seguimos enfocados en construir el mejor proyecto posible que nos permita desplegar todo el potencial que Vicuña tiene para ofrecer.”

Por su parte, José Morea, Country Director expresó “La incorporación de Ron nos ayuda a profundizar y acelerar el desarrollo del Proyecto Vicuña, a fortalecer el equipo y a facilitar la colaboración entre múltiples ubicaciones y zonas horarias, trabajando en alianza con el gobierno provincial y las autoridades nacionales”.

Acerca de Vicuña

Vicuña Corp. es una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining formada para el desarrollo del depósito Josemaría, un proyecto avanzado de cobre, ubicado en la provincia de San Juan, Argentina, y el depósito de cobre, oro y plata Filo del Sol, ubicado en San Juan, Argentina, y la III Región adyacente, Chile. Actualmente,

Vicuña avanza en la elaboración de un informe técnico, que será presentado y aprobado por el Directorio de la compañía, el cual dará cuenta de un proyecto cuprífero integrado, combinando ambos yacimientos, de manera tal que se posibiliten las siguientes etapas para la sanción, financiamiento, esquema de permisos y cronograma para la materialización de dicho proyecto.

