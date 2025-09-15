Ron Hochstein es el nuevo CEO de Vicuña Corp.

“El rol de CEO será un gran aporte en nuestro liderazgo para esta etapa del desarrollo del proyecto”, señaló Dave Dicaire, Gerente General de Vicuña. “Con la incorporación de Ron, seguimos enfocados en construir el mejor proyecto posible que nos permita desplegar todo el potencial que Vicuña tiene para ofrecer.”

Por su parte, José Morea, Country Director expresó “La incorporación de Ron nos ayuda a profundizar y acelerar el desarrollo del Proyecto Vicuña, a fortalecer el equipo y a facilitar la colaboración entre múltiples ubicaciones y zonas horarias, trabajando en alianza con el gobierno provincial y las autoridades nacionales”.

Acerca de Vicuña

Vicuña Corp. es una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining formada para el desarrollo del depósito Josemaría, un proyecto avanzado de cobre, ubicado en la provincia de San Juan, Argentina, y el depósito de cobre, oro y plata Filo del Sol, ubicado en San Juan, Argentina, y la III Región adyacente, Chile. Actualmente,

Vicuña avanza en la elaboración de un informe técnico, que será presentado y aprobado por el Directorio de la compañía, el cual dará cuenta de un proyecto cuprífero integrado, combinando ambos yacimientos, de manera tal que se posibiliten las siguientes etapas para la sanción, financiamiento, esquema de permisos y cronograma para la materialización de dicho proyecto.