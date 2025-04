Roberto Gutiérrez "El mercado respondió bien al levantamiento del cepo"

Durante la entrevista, Gutiérrez puso énfasis en que "hay señales positivas" en las últimas decisiones del gobierno nacional. “El programa de levantamiento del cepo fue muy pensado. Se busca atraer a los empresarios extranjeros, primero a través de la revisión de las calificaciones de Argentina para invertir y luego con un régimen de cambio flotante”, señaló. Además, aclaró que el objetivo es que el mercado defina el precio del dólar y que, con el tiempo, “la flotación sea libre, sin bandas, y se genere un ingreso sostenido de dólares a través de la balanza comercial”.

El ministro destacó que el país atraviesa un superávit y que esto será clave para sostener el esquema. “Es probable que el tipo de cambio llegue al piso, no al techo fijado por los mercados. No hay devaluaciones, estás se dan cuando el Estado impone un monto, que no es lo que pasa ahora”, subrayó.