Reyes con consumo cauteloso: ventas similares a 2025 y foco en las cuotas

En cuanto a las preferencias, para las nenas se destacaron los sets de belleza, con precios cercanos a los $35.000, y los patines y rollers, desde los $60.000. En el caso de los varones, los artículos más buscados fueron las pelotas de fútbol, con valores desde $30.000, además de patines. En términos generales, los productos más elegidos fueron los juegos plásticos para pileta, los juegos didácticos y los sets de belleza.

image

Entre las particularidades de la jornada, se registró una importante presencia de seguridad privada, contratada por los propios comerciantes, junto con un refuerzo policial en las calles del microcentro. Además, hubo una fuerte presencia de venta ambulante en la zona.

De cara a este martes, desde el sector comercial estiman que el movimiento continuará, aunque en un nivel considerablemente menor, impulsado principalmente por compras de último momento. En ese marco, el balance general dejó en evidencia un consumo prudente, con decisiones de compra postergadas hasta el final y una marcada dependencia de promociones y financiamiento.

El escenario refleja un comportamiento del consumidor más cauteloso, que prioriza precios, cuotas y beneficios en un contexto económico que sigue condicionando el nivel de gasto de las familias sanjuaninas.

Por último, desde el sector mercantil destacaron y agradecieron la presencia de la Policía de San Juan, al remarcar que el acompañamiento y el refuerzo de los operativos de seguridad permitieron desarrollar la actividad comercial con mayor orden y tranquilidad tanto para comerciantes como para clientes.