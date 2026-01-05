Reyes con consumo cauteloso: ventas similares a 2025 y foco en las cuotas
Las compras por el Día de Reyes se activaron recién este lunes en San Juan. El ticket promedio fue de $46.000, con ventas similares a 2025 y un consumo marcado por cuotas y promociones.
Recién durante la jornada de este lunes, los sanjuaninos se volcaron de manera masiva a la compra de regalos por el Día de Reyes, luego de varios días con escaso movimiento comercial. Así lo informó la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan, que indicó que en las jornadas previas prácticamente no se habían registrado ventas.
Ante este panorama, algunos comercios del microcentro decidieron abrir sus puertas el domingo, desde alrededor de las 9:30, aunque con resultados poco favorables y baja afluencia de público. El escenario cambió este lunes, cuando se observó una fuerte concurrencia en los locales, lo que llevó a que varios negocios extendieran su horario de atención hasta las 14:00, mientras que otros optaron por trabajar de corrido hasta las 21:00.
De acuerdo con el balance del sector, las ventas fueron muy similares a las de 2025, medidas en cantidad de artículos comercializados. El ticket promedio alcanzó los $46.000, y los medios de pago más utilizados fueron las tarjetas de crédito, principalmente en 3 y 5 cuotas, junto con créditos personales ofrecidos por algunos comercios. El uso de efectivo fue mínimo.
En cuanto a las preferencias, para las nenas se destacaron los sets de belleza, con precios cercanos a los $35.000, y los patines y rollers, desde los $60.000. En el caso de los varones, los artículos más buscados fueron las pelotas de fútbol, con valores desde $30.000, además de patines. En términos generales, los productos más elegidos fueron los juegos plásticos para pileta, los juegos didácticos y los sets de belleza.
Entre las particularidades de la jornada, se registró una importante presencia de seguridad privada, contratada por los propios comerciantes, junto con un refuerzo policial en las calles del microcentro. Además, hubo una fuerte presencia de venta ambulante en la zona.
De cara a este martes, desde el sector comercial estiman que el movimiento continuará, aunque en un nivel considerablemente menor, impulsado principalmente por compras de último momento. En ese marco, el balance general dejó en evidencia un consumo prudente, con decisiones de compra postergadas hasta el final y una marcada dependencia de promociones y financiamiento.
El escenario refleja un comportamiento del consumidor más cauteloso, que prioriza precios, cuotas y beneficios en un contexto económico que sigue condicionando el nivel de gasto de las familias sanjuaninas.
Por último, desde el sector mercantil destacaron y agradecieron la presencia de la Policía de San Juan, al remarcar que el acompañamiento y el refuerzo de los operativos de seguridad permitieron desarrollar la actividad comercial con mayor orden y tranquilidad tanto para comerciantes como para clientes.