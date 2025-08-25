En septiembre, 120 nuevos agentes penitenciarios se sumarán al Servicio Penitenciario Provincial, una medida considerada estratégica para acompañar la expansión edilicia y reforzar la seguridad en el penal de Chimbas.
Refuerzos en el penal de Chimbas: 120 nuevos agentes y ampliación edilicia
El Gobierno provincial confirmó que en septiembre se incorporarán 120 agentes al Servicio Penitenciario de Chimbas. La medida acompaña la finalización del Módulo 5 y responde a la necesidad de reforzar la seguridad, que enfrenta un incremento en su población carcelaria.