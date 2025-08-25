"
Refuerzos en el penal de Chimbas: 120 nuevos agentes y ampliación edilicia

El Gobierno provincial confirmó que en septiembre se incorporarán 120 agentes al Servicio Penitenciario de Chimbas. La medida acompaña la finalización del Módulo 5 y responde a la necesidad de reforzar la seguridad, que enfrenta un incremento en su población carcelaria.

En septiembre, 120 nuevos agentes penitenciarios se sumarán al Servicio Penitenciario Provincial, una medida considerada estratégica para acompañar la expansión edilicia y reforzar la seguridad en el penal de Chimbas.

Desde el Gobierno provincial explicaron que la incorporación de personal está directamente vinculada a la finalización de las obras del Módulo 5, cuya construcción se encuentra en su etapa final. Una vez habilitado, permitirá ampliar la capacidad de alojamiento y reorganizar los pabellones, lo que contribuirá a descomprimir sectores superpoblados y avanzar en la categorización de las personas privadas de libertad.

Los agentes que ingresarán no son personal improvisado: forman parte de un universo de 400 egresados de la Escuela Penitenciaria, que ya completaron su formación académica y profesional y aguardaban el decreto de nombramiento, actualmente en trámite administrativo.

La incorporación responde a una necesidad estratégica del sistema carcelario, en un contexto de crecimiento constante de la población penitenciaria. El refuerzo permitirá optimizar las operaciones diarias, garantizar la seguridad y fortalecer la custodia de los internos, al tiempo que se trabaja en la ampliación del sistema de cámaras y del centro de monitoreo.

En paralelo, se proyecta el inicio de la obra del Módulo 6, que sumará nuevas plazas y consolidará la expansión del complejo carcelario más importante de San Juan.

Con estas medidas, el Servicio Penitenciario Provincial avanza en un proceso de crecimiento integral, que combina infraestructura, recursos humanos y tecnología, con el objetivo de mejorar las condiciones de alojamiento y elevar los estándares de seguridad en la provincia.

