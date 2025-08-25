Refuerzos en el penal de Chimbas: 120 nuevos agentes y ampliación edilicia

La incorporación responde a una necesidad estratégica del sistema carcelario, en un contexto de crecimiento constante de la población penitenciaria. El refuerzo permitirá optimizar las operaciones diarias, garantizar la seguridad y fortalecer la custodia de los internos, al tiempo que se trabaja en la ampliación del sistema de cámaras y del centro de monitoreo.

En paralelo, se proyecta el inicio de la obra del Módulo 6, que sumará nuevas plazas y consolidará la expansión del complejo carcelario más importante de San Juan.

Con estas medidas, el Servicio Penitenciario Provincial avanza en un proceso de crecimiento integral, que combina infraestructura, recursos humanos y tecnología, con el objetivo de mejorar las condiciones de alojamiento y elevar los estándares de seguridad en la provincia.