Desde este lunes quedan habilitados nuevos medios de pago en los colectivos de la provincia. Los usuarios ya pueden abonar sus viajes no solo con la tarjeta SUBE, sino también con tarjetas bancarias sin contacto, celulares, relojes con tecnología NFC y códigos QR generados desde aplicaciones bancarias o billeteras digitales.
RedTulum incorporó nuevos medios de pago en más de 600 colectivos
Desde este lunes, más de 600 unidades de la RedTulum aceptan tarjetas, dispositivos NFC y códigos QR; estudiantes y beneficiarios sociales mantienen SUBE obligatoria.