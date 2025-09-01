"
RedTulum incorporó nuevos medios de pago en más de 600 colectivos

Desde este lunes, más de 600 unidades de la RedTulum aceptan tarjetas, dispositivos NFC y códigos QR; estudiantes y beneficiarios sociales mantienen SUBE obligatoria.

Desde este lunes quedan habilitados nuevos medios de pago en los colectivos de la provincia. Los usuarios ya pueden abonar sus viajes no solo con la tarjeta SUBE, sino también con tarjetas bancarias sin contacto, celulares, relojes con tecnología NFC y códigos QR generados desde aplicaciones bancarias o billeteras digitales.

La medida alcanza a más de 600 unidades de la RedTulum y comprende 122 líneas de jurisdicción provincial, entre ellas las números 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 100, 101, 102 y 103, hasta las líneas especiales TEO y TNS, según detalló el Ministerio de Gobierno.

Quiénes deben seguir usando SUBE

Los estudiantes, docentes y personas que poseen algún beneficio otorgado por Nación deben continuar utilizando la tarjeta SUBE, ya que estos grupos mantienen gratuidad o descuentos en el pasaje.

Cómo abonar con los nuevos medios

  • Tarjeta, celular o reloj: el usuario indica al chofer el destino y acerca el medio de pago al validador, debajo de la pantalla, donde dice “Acercá tu tarjeta”.

  • Código QR: luego de indicar el destino al chofer, se genera el código desde la billetera virtual y se muestra frente a la cámara del validador.

El precio del pasaje no cambia según el método de pago. Quienes utilicen la tarjeta SUBE continúan accediendo a los descuentos de Nación, como la Tarifa Social Federal y el Boleto Escolar y Docente Gratuito. Además, los usuarios pueden actualizar la tarjeta SUBE en los validadores a bordo para mantener activos sus beneficios.

Con esta implementación, el Gobierno busca ofrecer mayor comodidad y flexibilidad a los usuarios del transporte público, adaptándose a nuevas formas de pago digitales sin afectar los derechos de quienes dependen de los beneficios sociales.

