RedTulum incorporó nuevos medios de pago en más de 600 colectivos

Los estudiantes, docentes y personas que poseen algún beneficio otorgado por Nación deben continuar utilizando la tarjeta SUBE, ya que estos grupos mantienen gratuidad o descuentos en el pasaje.

Cómo abonar con los nuevos medios

Tarjeta, celular o reloj : el usuario indica al chofer el destino y acerca el medio de pago al validador, debajo de la pantalla, donde dice “Acercá tu tarjeta”.

Código QR: luego de indicar el destino al chofer, se genera el código desde la billetera virtual y se muestra frente a la cámara del validador.

El precio del pasaje no cambia según el método de pago. Quienes utilicen la tarjeta SUBE continúan accediendo a los descuentos de Nación, como la Tarifa Social Federal y el Boleto Escolar y Docente Gratuito. Además, los usuarios pueden actualizar la tarjeta SUBE en los validadores a bordo para mantener activos sus beneficios.

Con esta implementación, el Gobierno busca ofrecer mayor comodidad y flexibilidad a los usuarios del transporte público, adaptándose a nuevas formas de pago digitales sin afectar los derechos de quienes dependen de los beneficios sociales.