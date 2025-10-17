La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable ejecutó un operativo sin precedentes en el Parque Presidente Sarmiento. Las tareas se concentraron en el sector oeste, sobre calle Las Moras, donde se extiende más de un kilómetro de malla perimetral que durante años acumuló material vegetal seco.
Realizaron trabajos de limpieza en el Parque Presidente Sarmiento
El trabajo incluye el despeje de la margen de la calle y del interior del área protegida, generando un corredor limpio que permite reducir la presencia de combustible vegetal.