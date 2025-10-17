Realizaron trabajos de limpieza en el Parque Presidente Sarmiento

Las tareas también se concretaron en el interior del Parque, más específicamente en callejones donde se trabajó en limpieza y desmalezado, de esta manera los caminos internos cumplen además la función de cortafuegos, permitiendo de este modo que, en caso de incendio en algún sector, se pueda controlar de manera más rápida y eficiente minimizando riegos de expansión.

A estas tareas preventivas, los agentes de conservación del lugar se encuentran realizando, de manera permanente una serie de capacitaciones sobre manejo de fuego, impartidas por bomberos de la provincia.

El operativo se enmarcó en las estrategias de conservación que impulsa la Secretaría de Ambiente, con el objetivo de garantizar la seguridad del área frente a emergencias ambientales.