Quimioterapia y transporte: lo que expuso una sanjuanina en medio del paro

El día anterior había recibido el mensaje que esperaba: su medicación para la quimioterapia ya estaba disponible para ser retirada.

Para alguien que atraviesa un tratamiento contra el cáncer, explicó, ese aviso tiene un peso que excede por completo un simple retiro de medicamentos.

“Para una paciente oncológica, ese mensaje significa muchísimo. Significa tratamiento, significa esperanza, significa seguir luchando”, escribió.

Eliana explicó que debía acercarse ese mismo miércoles a retirar la medicación porque había recibido la indicación de hacerlo ese día, debido a una disposición vinculada con la atención al público.

Según relató, le habían informado que los jueves no habría atención al público en el Banco de Drogas, por lo que postergar el trámite no era una alternativa sencilla.

Pero cuando llegó el día apareció otro problema: el paro de colectivos. “Quizás alguien pueda pensar: ‘Bueno, es solamente un día’. Pero para mí no es un día más”, expresó.

La propia Eliana buscó poner en contexto su reclamo. Aclaró que sabe que no recibir la medicación durante un solo día no significa necesariamente una emergencia inmediata y que no está planteando que su vida corra peligro por esa demora puntual.

“Quienes atravesamos un tratamiento oncológico sabemos lo importante que es poder cumplir con cada paso, con cada fecha, con cada medicamento”, señaló. La situación también puso en evidencia una dificultad cotidiana que puede pasar inadvertida para quienes tienen otras alternativas para movilizarse.

Eliana contó que no tiene movilidad propia y que depende del transporte público para buena parte de su rutina médica.

“Hoy me siento vulnerable. Me siento angustiada, triste e indignada. Porque no cuento con movilidad propia y dependo del transporte público para poder llegar a mis tratamientos, retirar mi medicación y trasladarme entre hospitales”, escribió.

Por eso, el problema no quedó limitado al retiro de un medicamento. Para una paciente que debe trasladarse entre distintos puntos de atención sanitaria, la interrupción del servicio puede convertirse en una barrera concreta para sostener su tratamiento.

Eliana también hizo una aclaración, su planteo no apunta contra los trabajadores del transporte. Dijo comprender que los choferes tienen derecho a reclamar por sus condiciones laborales y por un salario digno y sostuvo que no está en contra de la medida.

“También entiendo que los trabajadores de colectivos tienen derecho a reclamar por sus condiciones laborales y por un salario digno. No estoy en contra de su reclamo”, sostuvo Eliana.

Y cerró con un pedido que resume el sentido de su publicación: “Ojalá quienes tienen que tomar decisiones puedan encontrar pronto una solución para ellos”.