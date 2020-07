¿Cuándo la provincia declarará la circulación viral? La ministra explicó por qué San Juan mantiene el estatus

“Nuestra curva epidemiológica es plana, no hay casos autóctonos sino importados y todos fueron aislados”, con esta aclaración, la ministra de Salud de la provincia, Alejandra Venerando, inició una explicación acabada sobre la situación sanitaria que tiene la provincia. Lo que ocurre es que, luego de que el gobernador Sergio Uñac anunciara el Plan de Seguridad ante Circulación Viral, las redes se llenaron de comentarios por las dudas que se generaron. Aunque Uñac fue claro y preciso en su discurso, la idea de que en San Juan ya hay circulación viral comenzó a girar en la cabeza de algunos sanjuaninos. Esta situación fue aclarada por las autoridades este miércoles.

“Esto no es así. En San Juan no hay circulación viral”, remarcó Venerando a sanjuan8.com, mientras el gobernador aclaraba en la presentación de Calidad San Juan que “el hecho de que no haya circulación viral no quiere decir que debamos improvisar”. Precisamente, para esto se gestó una planificación integral que se divide en cuatro etapas y que se irán desarrollando de acuerdo a la situación epidemiológica de la provincia.

En primer lugar, hay que aclarar que no se declarará la circulación viral al momento de descubrir el primer caso autóctono. Esto tiene una razón de ser, no es parte de un capricho. Lo que ocurre es que antes de que eso ocurra, las autoridades deben cumplir varios pasos para detectar cuál fue la razón de esa aparición, si realmente no tuvo nexo epidemiológico y si hay más casos (en la zona donde surgió el caso autóctono) para determinar que hay brote.

Entonces, la principal idea en la que centran este plan de seguridad es la detección de nuevos casos relacionados con el autóctono, en una zona delimitada, institución, empresa o grupo familiar, donde se detecte el virus. El tiempo de duplicación de casos será clave para determinar las políticas y medidas que se tomarán en caso de ser necesario. En este momento, San Juan no cuenta con una curva proyectada sobre la posible duplicación de casos porque la referencia (a nivel país y mundo) es muy disímil. Por eso, la aclaración de Venerando al respecto de que “la curva en San Juan es plana”; ya que los casos son aislados (no se produjeron por la misma razón, ni en la misma zona) e importados (todos vienen de afuera de la provincia).

De los 20 casos positivos que acumula San Juan sólo 2 fueron estrechos, pero sus contactos que fueron hisopados en ese momento resultaron todos negativos. Pongamos como ejemplo a la médica del caso 4 que tuvo contacto con 50 personas. Si estos contactos fueran trabajadores del hospital (o la mayoría) y hubiesen dado positivo en Covid, se podría haber declarado el brote en ese nosocomio, pero no se determinaría la circulación porque se conoce el nexo, ya que fue contagio por contacto estrecho. Afortunadamente eso no pasó, sólo hubo un contacto -que fue el quinto caso- y se recuperó. En efecto, todos los contactos estrechos de los transportistas y repatriados dieron negativos en los estudios de PCR y eso fue clave para que San Juan siga manteniendo su estatus sanitario.

-¿Por qué con 20 casos no hay circulación viral en San Juan?

-Porque estos casos han sido detectados, conocemos cuál fue su nexo epidemiológico y fueron aislados de manera inmediata. Todos sus contactos estrechos fueron negativos, por lo tanto mientras haces la trazabilidad no encontrás casos positivos confirmados. Si aparece un caso sin nexo epidemiológico podemos empezar a analizar si hay circulación viral.

-Entonces, cuando se detecte el primer caso autóctono no declararán de inmediato la circulación viral…

-No. Por supuesto que no. Cuando aparezca un caso autóctono se hará un control de brote. Se monitoreará las 9 manzanas a la redonda, se hará la trazabilidad y se irá buscando un posible caso que haya provocado ese contagio. Si no se encuentra, si el portador no tiene contacto con alguien que se fue de la provincia, si él no volvió de una zona con circulación viral, si no tuvo contacto con un covid positivo, ahí se determina que efectivamente el caso es autóctono.

-Pero qué pasa si me da coronavirus, hacen control de zona y no encuentran mi nexo epidemiológico, ¿se va a declarar la circulación comunitaria?

-Es raro que seas vos exclusivamente sola y no haya más contagios, si no has tenido un nexo previo, aunque no lo conozcas. Entonces, si vos trabajas en Canal 8 vamos a hacer un control de brote y una trazabilidad en ese lugar, quizás te contagiaste en otro departamento. Entonces se analiza la trazabilidad para saber dónde hay circulación. Quizás no sea en toda la provincia, sólo en una pequeña zona. Un solo caso no te demuestra la circulación viral, tenés que tener una tasa en aumento. Tiene que haber más apariciones.

Venerando dejó claro que se necesita más de un caso para detectar si hay circulación comunitaria y que la declaración no se hará en toda la provincia de manera repentina, sino será sectorizada. Por eso el plan trazado por el Gobierno; la planificación de cómo se actuará en el hipotético caso de aparición de un brote.

Si esto ocurre se aislará a la persona contagiada y a los que contagió. Se los derivará a un hotel y si no hay disponibilidad se ocuparán los Hospitales de Campaña. El primero en funcionar será el Hospital Español. Este tipo de refugios para pacientes con covid será ocupado por personas asintomáticas o con síntomas leves.

Los monitores sanitarios serán los encargados de realizar la barrida de testeos para determinar si existe el brote o no, en una zona. Si bien, se aclaró que habrá monitoreo en las 9 cuadras a la redonda, es válido aclarar que el bloqueo se hará en el lugar donde se detectó el virus, ya sea institución, empresa o edificio. Una vez bloqueado se determinará la cantidad de contagios y se analizará (de acuerdo al número y a la situación clínica de los pacientes) si se aislan en hoteles o en sus domicilios particulares.

Otro tema es qué pasará si hay dos aislados en la familia, a partir de un brote, y el resto se mantiene libre de Covid. En el caso de los padres de familia, si se contagian, pasarán a aislarse de sus hijos siempre y cuando la situación lo amerite, "priorizando la salud mental y física de los niños", aclaró Venerando. Esto quiere decir que se analizará cada caso en particular para saber si es necesario que los padres salgan de sus casas y los chicos queden a cargo de algún familiar o tutor momentáneo.

Ante esta situación, también el Gobierno aclaró que no se determinará la vuelta a Fase 1, porque puede que haya circulación en un departamento (por ejemplo en Capital) y no haya casos en otros alejados. Entonces, la idea es mantener la reactivación económica y social que se ganó San Juan con el tiempo, al mantener un estatus sanitario ubicado entre los tres mejores del país. Como el monitoreo se hará en burbuja, la aplicación de las fases también será de la misma manera.

La primera etapa es válida para todo el mundo, y tiene que ver con el distanciamiento social vigente. La segunda, la declaración de alerta y prevención, comenzarán las restricciones, acrecentarán controles y el monitoreo en zonas de contagio. Se realizarán testeos masivos para encontrar zona caliente. La tercera etapa, el aislamiento preventivo: se activará una vez detectado el brote. Será el aislamiento parcial de la zona conflictiva. Y por último, la cuarentena obligatoria: esta etapa sí determina la vuelta a la primera fase, vivida en marzo de este año. "Esto se producirá cuando haya duplicación de casos en menor tiempo, con circulación viral en varios departamentos", remarcó Venerando. Por eso se habla de un plan de aplicación gradual y sectorizado. Mientras tanto, San Juan se resiste a llegar a ese momento.