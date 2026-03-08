Precaución en rutas sanjuaninas tras las lluvias: Agua Negra sigue habilitado

image

Una situación similar se informó entre Matagusanos y Talacasto, donde también se reportaron badenes sin arrastre de material, aunque el pavimento permanecía húmedo por las precipitaciones.

Las precipitaciones se hicieron sentir con mayor fuerza en el departamento Sarmiento, particularmente en las localidades de Los Berros y Pedernal.

En esas zonas se registraron aguaceros intensos y acumulación de agua, lo que llevó a emitir advertencias para quienes circulen por la Ruta 153, donde podrían presentarse sectores con agua sobre la calzada o bajadas de creciente.

Desde Vialidad Nacional recordaron que, ante la presencia de crecientes o acumulación de agua, los conductores deben evitar atravesar esos sectores, detenerse en un lugar seguro y esperar las indicaciones de los organismos de emergencia.

Agua Negra, habilitado con precaución

En paralelo, desde el Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informaron que el Paso Internacional por Agua Negra, sobre Ruta Nacional 150, permanece habilitado para circular entre las 7 y las 17 horas.

Las autoridades recomendaron a quienes utilicen este corredor transitar con luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y circular con precaución, ya que en distintos tramos hay personal de Vialidad Nacional realizando tareas de mantenimiento.

Además, recordaron que continúa vigente el alerta meteorológico emitido por organismos oficiales, por lo que insistieron en la necesidad de conducir con responsabilidad en todas las rutas nacionales que atraviesan la provincia.