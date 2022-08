Potenciar: Uñac y Zabaleta se reunieron con empresas y sindicatos

Durante su discurso el gobernador Sergio Uñac destacó que “el Gobierno de la provincia cree, confía y trabaja codo a codo con el sector privado sanjuanino”.

En ese sentido aseguró que “no hay desarrollo del sector privado sin trabajadores capacitados. Llevamos 6 años y medio de trabajo en conjunto tratando de ver que problemas tiene el sector privado y que herramientas le podemos ofrecer para sortear esos problemas”.

En la misma línea enumeró los distintos programas destinados a amortiguar las tasas de financiamiento del sector privado con el objetivo final de que la inversión privada con apoyo estatal sea la generación de trabajo genuino asegurando que “en conjunto, sector público, privado y trabajadores a través de sus representantes hemos logrado tener un 4% de desocupación según el INDEC”.

Luego destacó la diversificación de la matriz productiva que tuvo la provincia de San Juan producto de la suma de las actividades económicas.

También destacó el acompañamiento del Gobierno Nacional ya que “cada problema que el sector privado nos presentaba lo llevaba al Gobierno Nacional y traía una respuesta positiva al respecto”.

Finalizando su alocución mostró un apoyo a la auditoría que llevará a cabo el Ministerio de Desarrollo Social respecto a planes sociales y de trabajo y agradeció “la propuesta del salto de quienes tienen un plan puedan pasar a un empleo formal. Ese es el objetivo. Algunos dirigentes dijeron que gobernar es dar trabajo y nosotros queremos reconvertir ese plan social en una oportunidad de empleo digno, formal”.

Por su parte, Juan Zabaleta destacó la forma de trabajo del Gobierno de San Juan y aseguró que "tienen que haber muchas más mesas como esta para reconstruir a la Argentina".

Luego expuso la realidad de la cartera que dirige y manifestó que “vamos a garantizar que cada beneficiario pueda ir en camino al empleo registrado”.

Además, puso en valor las auditorías que realizará el Ministerio Desarrollo Social de la Nación y dijo que “analizaremos al millón 300 mil beneficiarios con auditoria, evaluación y verificación de lo que representa el programa Potenciar Trabajo que es la mitad del salario mínimo vital y móvil. Perciben alrededor de 23 mil pesos por mes para desarrollar tareas socioproductivas. Eso es imposible hacerlo sino está el compromiso que tiene la provincia de San Juan que capacita en los distintos oficios y se reúne con las distintas cámaras”.

Luego contó que durante su estadía en San Juan entregarán más de 100 certificados de oficios para soldadores, construcción en seco, albañilería, tareas de cuidado. “Son hombres y mujeres en condiciones de poder acceder al empleo registrado en función de la capacitación y condiciones laborales a los que el Gobierno de San Juan les dio la posibilidad”.

Respecto al programa Potenciar Trabajo explicó que es un programa que nace para vincularlo al empleo y fortalecer las tareas que vienen realizando.

“Aquel que trabaja se le propone capacitación, el que no trabaja se le propondrá que cumpla tareas en alguna unidad de gestión y estudie UBA 21 es el programa que tiene la Universidad de Buenos Aires que nos permitirá dar terminalidad educativa a todo el país para cada beneficiario. No trabaja ni estudia se le da de baja el plan”, afirmó.

A su turno, Gustavo Aguilera puso en valor el trabajo en la reconstrucción de Argentina a través del trabajo y destacó la tarea que realiza el gobernador Uñac en San Juan ya que "está muy en sintonía con lo que queremos hacer como Ministerio".

En ese sentido aseguró que "queremos avanzar en un proceso de transparencia, cuidado y seguridad en los titulares de planes sociales y potenciar trabajo. Avanzar en la creación de empleo y trabajo genuino. Las auditorías que comienzan a fines de agosto en territorio tienen que ver con conocer más de cerca a los titulares de potenciar trabajo".

Finalmente manifestó que "es la posibilidad de cuidar más y mejor a los titulares de potenciar trabajo. Buscamos transparencia. El que trabaja recibirá el subsidio del Estado, el que no trabaja tendrá que trabajar, estudiar o capacitarse y el que no quiera no será beneficiario".

Por su parte, Fabián Aballay destacó el trabajo mancomunado entre el sector público y privado en San Juan al asegurar que "desde el sector público generamos el ámbito necesario para fortalecer al sector privado a través de numerosas acciones o herramientas".

Luego habló respecto al programa Potenciar y dijo que "monitoreamos a 3500 titulares donde obtenemos información muy valiosa para poder ordenar los beneficios del programa. Poder trazar un perfil social y laboral de cada uno de estos beneficiarios es sumamente importante. El 96% de los 3500 desean capacitarse, ven el programa Capacitar como una cuestión transitoria y tienen el deseo de pasar a un trabajo formal en el sector privado".

Más sobre el programa Potenciar Trabajo

¿Qué es Potenciar Trabajo?

El Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, unifica a los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario en una única iniciativa.

¿Cuál es su objetivo?

Tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica.

¿Quiénes son parte del programa?

Está destinado a aquellas personas físicas que se encontraban bajo los programas “Hacemos Futuro” y “Proyectos Productivos Comunitarios”. El programa “Potenciar Trabajo” unifica en esta iniciativa a todas y todos sus titulares.

¿Qué contraprestación deben realizar los titulares?

Los y las titulares del programa podrán optar por cumplir su contraprestación con su participación en proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o a través de la terminalidad educativa.