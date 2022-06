"Por qué me haces esto", la súplica de una menor a su padrastro abusador

El imputado salió detrás de ella, tomándola del cuello para sacarla de la casa, para echarla. En ese momento su hijo menor estaba en el comedor y sólo escuchó los gritos de la nena y fue corriendo para ayudarla.

La víctima le envió un mensaje de whatsapp a su madre, contándole lo sucedido. Por lo que la denunciante salió de la parada de colectivo y buscó un remís. Cuando llegó a su casa, su hija estaba con su hijo menor en el comedor . El sujeto, en la cama matrimonial con el celular. La mujer lo increpó, preguntándole, qué le hizo a la niña. El sujeto le contestó que "nada".

La menor le reclamó: "Cómo que no me hiciste nada", y se abalanzó para pegarle. El sujeto nuevamente volvió a tocarle en sus partes íntimas. "Me estás tocando de nuevo, porqué me haces esto", le cuestionó y el sujeto respondió: “Vos te lo buscaste”. La menor fue hasta el garaje para pedir auxilio a los vecinos, quienes llamaron a la policía.

Este lunes, se realizó el juicio abreviado donde declararon culpable al acusado y lo condenaron a tres años de prisión con ejecución condicional, bajo la carátula de "Abuso sexual simple agravado por la convivencia".