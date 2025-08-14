Por primera vez San juan Cerca llegó a Huaco y Mogna

El programa San Juan Cerca está coordinado por la Dirección de Políticas para la Equidad, del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y convoca a todos los ministerios. Puntualmente las dependencias del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, harán la inscripción en el Registro de Emprendedores, gestión del Certificado Único de Discapacidad e información sobre los programas de inclusión laboral, transporte inclusivo y adaptación de baños y entrega de notebooks a Cooperativas que están vigentes y con sus gestiones al día en la Dirección de Asociativismo. La solicitud de anteojos esta vez estará en manos del programa “Ver para ser libres”, dependientes del Ministerio de Capital Humano, de Nacióny sólo será para niños y niñas de 6 a 12 años.

En el ámbito del Ministerio de Gobierno se podrá solicitar Tarjeta SUBE, renovación o solicitud de DNI, partida de nacimiento, casamiento y defunción; regulación dominial; entre otros y en el del Ministerio de Salud; todo tipo de controles médicos (Clínica Médica, Oftalmología, Ginecología, Salud Mental, Nutrición, Odontología, Pediatría y Cardiología), gestión de turnos con especialistas, vacunación.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación llevará el registro RUPA, marcas y señales, Desarrollo Agropecuario, acceso a las capacitaciones del Programa Aprender, Trabajar y Producir; asesoramiento y denuncias en Defensa al Consumidor; el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, la gestión de cuentas de Ciudadano Digital, constancias de trámites y certificaciones que se pueden obtener en esa plataforma oficial. Caja de Acción Social: préstamos para empleados públicos, asesoría en Juego Responsable y Programa de Autoexclusión. Rentas, patentes, impuesto inmobiliario, impuesto automotor, Ingresos Brutos, búsqueda de responsables tributarios, San Juan Innova y servicio de conectividad.

Asesoramiento sobre plan FinEs y Progresar, desbloqueo de netbooks, asistencia de gabinetes técnicos interdisciplinarios y distintos trámites para docentes como entrega de fojas de servicio, registro de títulos, planilla prontuarial, legalización de copias, consulta de expedientes, certificación de títulos, resumen de licencias, planta funcional se podrá tramitar en el Ministerio de Educación. En el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte: asesoramiento para clubes y entidades deportivas, actividades par personas mayores, deporte adaptado y el de Infraestructura, Agua y Energía: inscripción, regularización y gestiones en el Instituto Provincial de la Vivienda.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dará turnos para esterilización de perros y gatos, vacunas antirrábicas, pipetas y entrega de antiparasitarios, turnos de chipeo de perros potencialmente peligrosos, asesoramiento sobre planes de forestación.

La Secretaría de Seguridad y Orden Público, certificado de antecedentes, verificación de vehículos, localización de objetos robados.

Tanto personal del EPRE como de OSSE brindará información sobre subsidios de Tarifa Social, como también recepcionará reclamos, planes y facilidades de pago.