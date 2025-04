Perros atados, sin agua ni comida, y dueños que se niegan a entregarlos

“Este tipo de situaciones suelen pasar desapercibidas. No porque no ocurran, sino porque no siempre hay alguien que las vea o se anime a denunciarlas”, explicó Victoria Palacio de Tenencia Responsable. La grabación se convirtió en una prueba clave y contundente, algo fundamental a la hora de actuar ante un hecho de maltrato animal.

Desde las autoridades remarcan que, si bien las denuncias pueden hacerse de manera anónima, es necesario que sean precisas, con dirección exacta y, en lo posible, pruebas visuales como fotos o videos. “No podemos actuar con información vaga. Necesitamos certeza. Y lamentablemente también hemos tenido muchas denuncias falsas, incluso entre vecinos que se acusan mutuamente sin fundamentos”, señalaron.