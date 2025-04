La Provincia denunció al joven que abandonó a dos cachorros en Santa Lucía

“Esto salió a la luz porque alguien lo filmó. Muchas veces no se denuncia porque no se ve, y cuando se ve, muchos no se animan. Pero en este caso, el material fue clave”, indicaron fuentes oficiales, y agregaron que esperan que el proceso legal avance con celeridad.

Tras la viralización del video, el autor del abandono regresó al lugar acompañado por su padre, según testigos, manifestando estar “arrepentido” y solicitando llevarse nuevamente al cachorro que quedó con vida. En tanto, el animal que fue atropellado fue trasladado de urgencia a la veterinaria Buena Pata, donde permanece internado y en observación.

El caso, además de reflejar una realidad dolorosa, pone en evidencia la importancia de la denuncia ciudadana y la necesidad de contar con pruebas claras para poder actuar ante el maltrato animal. Desde la Provincia insisten en que las denuncias pueden ser anónimas, pero deben ser concretas y verificables para dar lugar a una intervención eficaz.