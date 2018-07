Para el paleontólogo Ricardo Martínez, Balde de Leyes es casi tan importante como Ischigualasto

Luego que trascendiera la noticia que en San Juan se encontró la especie de dinosaurios más grande y primitiva de la historia, el paleontólogo Ricardo Martínez, parte del equipo de científicos locales que hizo el descubrimiento, resaltó la importancia del yacimiento en Caucete.

"No me gustan las comparaciones. Pero creo que a nivel paleontológico Balde de Leyes va a terminar siendo tan importante como Ischigualasto. No compiten, es justo la parte de la historia que falta en la zona del Valle de la Luna", sostuvo Martínez en comunicación telefónica con el programa Levantate, que se emite por Canal 8 y radio Blu.