“Obras Sanitarias Sociedad del Estado informa a toda la comunidad que no se ha creado nueva cuenta de Facebook ni línea de Whatsapp ofreciendo descuentos o planes especiales”, detalló la empresa en un comunicado.

Sumado a esto, emitió sugerencias para no caer en las trampas de delincuentes. “Recomendamos no responder ni brindar ninguna clase de información personal en caso de ser contactado por líneas no oficiales”.