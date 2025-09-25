Tras la intervención de las autoridades de la Secretaría de Ambiente por el derrame de líquidos cloacales con residuos detectados en la zona del Parque Industrial de Chimbas, determinaron las responsabilidades. El subsecretario de Desarrollo Sustentable, Héctor Bustamante, confirmó a Canal 8 que la empresa responsable es Biocordillerana.
Multarán a Biocordillerana por derramar hidrocarburos en el Parque Industrial
Ambiente multará a la empresa por arrojar residuos con hidrocarburos a la red cloacal y exigió su remediación.