Multarán a Biocordillerana por derramar hidrocarburos en el Parque Industrial

Con la actuación de la Policía Ecológica y la DEIA, se instruyó para abrir las tapas e inspeccionar y encontraron un líquido con características de hidrocarburo y constataron la conexión de esa pileta dentro del predio de la empresa con la red de cloacas de Chimbas.

Además, los informes de laboratorio de OSSE confirmaron que se trataba de líquidos cloacales con hidrocarburos.

A partir de esto, armaron un expediente administrativo en búsqueda de sancionar a la empresa y exigirle la remediación de los caminos internos afectados.