Multarán a Biocordillerana por derramar hidrocarburos en el Parque Industrial

Ambiente multará a la empresa por arrojar residuos con hidrocarburos a la red cloacal y exigió su remediación.

En una primera denuncia, intervino el área de fiscalización de la División de Evaluación de Impactos Ambientales (DEIA) y constató la presencia de un líquido con características de naturaleza aceitosa, de hidrocarburos, que estaba fluyendo por las tapas de inspección y enlagunadas en la calle.

Luego, una segunda exposición denunció a la empresa Biocordillerana que en una sección se había vertido fluidos industriales.

Con la actuación de la Policía Ecológica y la DEIA, se instruyó para abrir las tapas e inspeccionar y encontraron un líquido con características de hidrocarburo y constataron la conexión de esa pileta dentro del predio de la empresa con la red de cloacas de Chimbas.

Además, los informes de laboratorio de OSSE confirmaron que se trataba de líquidos cloacales con hidrocarburos.

A partir de esto, armaron un expediente administrativo en búsqueda de sancionar a la empresa y exigirle la remediación de los caminos internos afectados.

