Entró el viento sur y bajó la temperatura en la noche del martes

Un cambio que ya impacta en la semana

El ingreso del frente frío no solo modificó la jornada, sino que también empieza a reflejarse en el pronóstico extendido. Para los próximos días se espera un descenso leve de las temperaturas, con máximas en baja y mínimas que se mantendrán variables.

image

Si bien el clima tenderá a cierta estabilidad hacia mitad de semana, el escenario estará marcado por presencia de viento y algo de nubosidad, especialmente en sectores cercanos a la cordillera. En altura, las condiciones se mantienen compatibles con circulación intensa, aunque sin impacto directo en superficie, lo que descarta eventos más severos.

Lo que viene: posible inestabilidad

Aunque la jornada cerró sin lluvias, no se descartan cambios en el corto plazo. Durante la madrugada del miércoles podrían registrarse precipitaciones aisladas, principalmente en el sector este de la provincia. Se trata de un escenario de inestabilidad leve, con probabilidades bajas pero presentes, en el marco del movimiento de sistemas frontales que afectan la región.

Hacia el fin de semana, en tanto, podría registrarse un nuevo cambio en las condiciones, con el posible regreso de cierta inestabilidad. Por lo pronto, el dato concreto es que el viento sur ya marcó el quiebre del clima y dejó una noche más fresca en San Juan, en línea con una transición estacional que empieza a hacerse sentir.