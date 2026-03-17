Entró el viento sur y bajó la temperatura en la noche del martes
Desde la tarde y especialmente desde las 19:30, el viento sur comenzó a cambiar el clima. Bajó la temperatura y se espera una semana con condiciones más frescas.
El cambio de tiempo finalmente se hizo notar en San Juan. Desde las 19:30 de este martes comenzó a sentirse con mayor intensidad el ingreso de aire frío, acompañado por viento del sector sur que modificó las condiciones de la jornada.
Durante la tarde el viento empezó a intensificarse, pero fue hacia la noche cuando el descenso térmico se volvió más evidente. El ambiente se tornó más fresco, marcando el inicio de un cambio que continuará en los próximos días.
Las ráfagas, que se mantuvieron dentro de parámetros moderados a fuertes, generaron molestias en zonas abiertas y expuestas, aunque sin registrarse fenómenos extremos. El viento fue el principal protagonista, en un contexto donde finalmente no se concretaron precipitaciones durante el día.
El ingreso del frente frío no solo modificó la jornada, sino que también empieza a reflejarse en el pronóstico extendido. Para los próximos días se espera un descenso leve de las temperaturas, con máximas en baja y mínimas que se mantendrán variables.
Si bien el clima tenderá a cierta estabilidad hacia mitad de semana, el escenario estará marcado por presencia de viento y algo de nubosidad, especialmente en sectores cercanos a la cordillera. En altura, las condiciones se mantienen compatibles con circulación intensa, aunque sin impacto directo en superficie, lo que descarta eventos más severos.
Lo que viene: posible inestabilidad
Aunque la jornada cerró sin lluvias, no se descartan cambios en el corto plazo. Durante la madrugada del miércoles podrían registrarse precipitaciones aisladas, principalmente en el sector este de la provincia. Se trata de un escenario de inestabilidad leve, con probabilidades bajas pero presentes, en el marco del movimiento de sistemas frontales que afectan la región.
Hacia el fin de semana, en tanto, podría registrarse un nuevo cambio en las condiciones, con el posible regreso de cierta inestabilidad. Por lo pronto, el dato concreto es que el viento sur ya marcó el quiebre del clima y dejó una noche más fresca en San Juan, en línea con una transición estacional que empieza a hacerse sentir.