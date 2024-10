"Cada Día de la Madre pienso en cuánto me gustaría que pudiéramos ir a desayunar juntos, tomar unos mates y contarnos cómo vienen nuestras vidas. Seguramente vos, con esa pasión y brillo en los ojos que siempre tenías al hablar de tu trabajo, me contarías alguna anécdota o una nueva idea para ayudar a alguien. ¡Eras tan generosa y dedicada! Me darías tus sabios consejos, charlaríamos de tus nietos, y nos reiríamos juntos. Aunque no podamos tener ese momento, en mi corazón estás presente cada día, y de alguna forma, sos mi guía en todo lo que hago.

Gracias por todo lo que dejaste grabado en mi vida. Feliz día, hoy y siempre".