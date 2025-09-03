"
"Lo primero es San Juan": Orrego encabezó el acto de inicio de campaña

El gobernador encabezó el acto de lanzamiento del frente X San Juan en el Club Mocoroa. Ante miles de militantes, defendió su gestión con recursos propios y pidió fortalecer la representación legislativa.

El frente X San Juan realizó este Miércoles, un multitudinario acto en la sede del Club Mocoroa, donde miles de militantes con las tradicionales remeras naranjas acompañaron el inicio oficial de la campaña. El evento estuvo encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, quien presentó a los candidatos de la lista y llamó a fortalecer la representación legislativa en defensa de los intereses de la provincia.

Antes de ingresar, Orrego valoró el trabajo de su equipo: “Somos jóvenes muchos de los funcionarios y de las personas que integran este espacio. Estamos frente a cargos muy importantes y ponemos lo mejor que tenemos para ofrecerle a San Juan”, expresó.

En su discurso, el mandatario subrayó la necesidad de contar con más diputados nacionales: “Cuando se sienten en la banca van a pensar solamente en lo que beneficia a los sanjuaninos. Lo primero es San Juan, siempre la prioridad es la provincia”.

Orrego también repasó logros de su gestión pese a la falta de fondos nacionales: “Nos decían que era imposible el boleto educativo gratuito, o la cantidad de líneas de crédito que generamos. Se hizo obra pública y ustedes lo saben bien. Todo lo logramos administrando apenas el 60% de los ingresos que tenían otras administraciones”.

En esa línea, remarcó que la provincia sostiene avances con recursos propios: “No recibo transferencias discrecionales, ni fondo de conectividad, ni incentivo docente, ni subsidio al transporte. Y San Juan sigue avanzando gracias al esfuerzo de los sanjuaninos”.

El gobernador también destacó al vicegobernador y candidato a diputado nacional, Fabián Martín, a quien definió como “un hombre que tiene equilibrio, compromiso y conoce a San Juan como la palma de su mano”.

A su turno, Martín llamó a respaldar la gestión provincial: “A nuestro gobernador le tocó gobernar con una sola billetera, solo con recursos provinciales, y aún así reactivó la obra pública como pocas provincias lo han hecho: casas, pavimento, hospitales, escuelas y comisarías”.

El candidato también remarcó la importancia del boleto educativo gratuito y marcó diferencias con las fuerzas nacionales: “Nuestro único compromiso es con los sanjuaninos. Apoyamos lo que es bueno para la provincia, pero ponemos límites cuando es necesario”.

Finalmente, Martín convocó a la militancia de cara a los comicios del 26 de octubre: “Este frente tiene experiencia, juventud y capacidad de gestión. Estoy honrado de conducir esta lista y les aseguro que vamos a triunfar para que San Juan siga brillando alto”.

