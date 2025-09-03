"Lo primero es San Juan": Orrego encabezó el acto de inicio de campaña

Orrego también repasó logros de su gestión pese a la falta de fondos nacionales: “Nos decían que era imposible el boleto educativo gratuito, o la cantidad de líneas de crédito que generamos. Se hizo obra pública y ustedes lo saben bien. Todo lo logramos administrando apenas el 60% de los ingresos que tenían otras administraciones”.

En esa línea, remarcó que la provincia sostiene avances con recursos propios: “No recibo transferencias discrecionales, ni fondo de conectividad, ni incentivo docente, ni subsidio al transporte. Y San Juan sigue avanzando gracias al esfuerzo de los sanjuaninos”.

El gobernador también destacó al vicegobernador y candidato a diputado nacional, Fabián Martín, a quien definió como “un hombre que tiene equilibrio, compromiso y conoce a San Juan como la palma de su mano”.

A su turno, Martín llamó a respaldar la gestión provincial: “A nuestro gobernador le tocó gobernar con una sola billetera, solo con recursos provinciales, y aún así reactivó la obra pública como pocas provincias lo han hecho: casas, pavimento, hospitales, escuelas y comisarías”.

El candidato también remarcó la importancia del boleto educativo gratuito y marcó diferencias con las fuerzas nacionales: “Nuestro único compromiso es con los sanjuaninos. Apoyamos lo que es bueno para la provincia, pero ponemos límites cuando es necesario”.

Finalmente, Martín convocó a la militancia de cara a los comicios del 26 de octubre: “Este frente tiene experiencia, juventud y capacidad de gestión. Estoy honrado de conducir esta lista y les aseguro que vamos a triunfar para que San Juan siga brillando alto”.