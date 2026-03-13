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Las exportaciones vitícolas de San Juan crecieron un 20% en 2025

Con casi U$S 138 millones en Valor FOB, el sector vitivinícola, basado en la diversificación, recuperó ventas totales al exterior y alcanzó el segundo lugar entre los sectores exportadores de San Juan, después de la minería.

En un informe emitido desde la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación se indica que este escenario de crecimiento se da luego de un período prolongado de decrecimiento en las ventas al exterior de este sector en el período 2012 a 2023. Luego de números positivos en 2024, nuevamente en 2025 en el sector vitícola se destaca una recuperación general del 20% en valores FOB en dólares y del 16% en volumen de sus exportaciones respecto de 2024. Esto se da en un contexto donde las exportaciones de San Juan a nivel general crecieron también y volvieron a superar los U$S 2.000 de Valor FOB durante el año 2025. Adicionalmente, en el caso del sector vitícola, lo posiciona nuevamente como el segundo complejo exportador de la provincia, luego de la minería, y desplazando de ese lugar a las manufacturas industriales.

La motorización principal fue encabezada por las ventas externas de pasa de uva o uva desecada, que mostraron una mejora con respecto al mismo período del año pasado de un 50% más en dólares y un 38% en volumen.

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Respecto del mosto o jugo concentrado de uva, fue el segundo producto vitícola más exportado por San Juan luego de la pasa. En 2025 aumentó levemente sus envíos en volumen, pero sujeto a una baja mundial del precio de este producto en cuanto al valor FOB que determinó una caída de los valores exportados.

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En cuanto a los vinos, estos muestran muy poco volumen y participación en el total de exportaciones del sector. En el caso de vinos fraccionados, en el período analizado se observa un leve recuperación, a pesar de la caída mundial del consumo, del 2% en FOB y 1% en volumen. Mientras que el vino a granel redujo un 25% sus envíos en valor FOB y un 6% el volumen exportado.

Si bien las ventas externas de uva de mesa mostraron una mejoría del 22% en precio, cabe recordar que el volumen se vio afectado en la cosecha anterior, durante los meses de enero a marzo principalmente del 2025, por una mayor ocurrencia de granizo respecto del promedio anual que impacta en el volumen exportado.

En todos los casos, desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, se continuará realizando acciones de promoción mediante la participación de las empresas en ferias comerciales y exposiciones, foros empresariales, rondas de negocios y misiones inversas (visitas a la provincia coordinadas con importadores de otros países).

Con más de U$S 2.000 millones vendidos en 2025, las ventas externas de empresas sanjuaninas en toda su oferta exportable mostraron una recuperación del orden del 11% en valor FOB.

Por último, es importante resaltar que la provincia registró su máximo nivel exportador en el año 2011, con U$S 2.463 millones y, desde entonces las políticas macroeconómicas adversas a los sectores productivos en contextos internacionales competitivos como los actuales redujeron este valor a un piso de U$S 1.113 millones en 2023.

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