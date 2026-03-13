En un informe emitido desde la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación se indica que este escenario de crecimiento se da luego de un período prolongado de decrecimiento en las ventas al exterior de este sector en el período 2012 a 2023. Luego de números positivos en 2024, nuevamente en 2025 en el sector vitícola se destaca una recuperación general del 20% en valores FOB en dólares y del 16% en volumen de sus exportaciones respecto de 2024. Esto se da en un contexto donde las exportaciones de San Juan a nivel general crecieron también y volvieron a superar los U$S 2.000 de Valor FOB durante el año 2025. Adicionalmente, en el caso del sector vitícola, lo posiciona nuevamente como el segundo complejo exportador de la provincia, luego de la minería, y desplazando de ese lugar a las manufacturas industriales.
Las exportaciones vitícolas de San Juan crecieron un 20% en 2025
Con casi U$S 138 millones en Valor FOB, el sector vitivinícola, basado en la diversificación, recuperó ventas totales al exterior y alcanzó el segundo lugar entre los sectores exportadores de San Juan, después de la minería.