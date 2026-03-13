Las exportaciones vitícolas de San Juan crecieron un 20% en 2025

En cuanto a los vinos, estos muestran muy poco volumen y participación en el total de exportaciones del sector. En el caso de vinos fraccionados, en el período analizado se observa un leve recuperación, a pesar de la caída mundial del consumo, del 2% en FOB y 1% en volumen. Mientras que el vino a granel redujo un 25% sus envíos en valor FOB y un 6% el volumen exportado.

Si bien las ventas externas de uva de mesa mostraron una mejoría del 22% en precio, cabe recordar que el volumen se vio afectado en la cosecha anterior, durante los meses de enero a marzo principalmente del 2025, por una mayor ocurrencia de granizo respecto del promedio anual que impacta en el volumen exportado.

En todos los casos, desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, se continuará realizando acciones de promoción mediante la participación de las empresas en ferias comerciales y exposiciones, foros empresariales, rondas de negocios y misiones inversas (visitas a la provincia coordinadas con importadores de otros países).

Con más de U$S 2.000 millones vendidos en 2025, las ventas externas de empresas sanjuaninas en toda su oferta exportable mostraron una recuperación del orden del 11% en valor FOB.

Por último, es importante resaltar que la provincia registró su máximo nivel exportador en el año 2011, con U$S 2.463 millones y, desde entonces las políticas macroeconómicas adversas a los sectores productivos en contextos internacionales competitivos como los actuales redujeron este valor a un piso de U$S 1.113 millones en 2023.