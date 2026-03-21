La sanjuanina que conquistó la TV nacional: "Fue un sueño cumplido"

Un camino propio, entre géneros y búsquedas

Antes de encontrar su lugar en la música tropical, Tana pasó por varios géneros. Se formó en ritmos caribeños como la salsa, el merengue y la bachata, buscando ese espacio donde sentirse cómoda. Hasta que lo encontró. "Amo bailar. De la mano de Marina Zeghaib, mi coreógrafa, decidí hacer música que me haga feliz y bailar es un plus", contó.

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Pero el camino no fue lineal ni sencillo. La artista habla sin filtros de los momentos en que la duda la invadió por completo. "Tuve un colapso y dije: no, esto no es para mí. No sé por qué Dios me dio este don si no es para mí", confesó. En uno de esos momentos límite, tomó una decisión que hoy recuerda con una mezcla de humor y nostalgia: vendió todos sus instrumentos y guardó los cuadernos con sus letras. "Dije: me voy a dedicar a un trabajo de oficina, algo más fácil, que no requiera tanto desgaste."

Sin embargo, no se fue. Volvió. Y esa vuelta tiene nombre y apellido: convicción.

La televisión, de sorpresa a herramienta

El salto a la pantalla chica no estaba en los planes originales. Tana cuenta que todo empezó cuando la invitaron a una entrevista sobre su carrera musical y, de repente, se encontró con una propuesta que no esperaba: conducir. "La verdad no tenía nada de experiencia, pero sí me gusta la cámara y me gustan los desafíos. Me considero una persona inquieta y curiosa y dije: apostemos a esto", relató.

Fueron los de la productora Quien TV quienes dieron ese primer voto de confianza. El programa arrancó en formato streaming y funcionó tan bien que Canal 8 lo incorporó a su programación. "Quiero destacar que las puertas de la televisión me las abrieron ellos. Vieron algo que podía llegar a funcionar", reconoció, agradecida. Hoy, la conducción y la música conviven en su agenda y se potencian mutuamente. "Me ha abierto muchas puertas. Tengo más llegada a los músicos, puedo hacer entrevistas, y eso se complementa muy bien con mi carrera artística."

Mamá de dos, artista de tiempo completo

Hay un dato que Tana deslizó casi al pasar durante la entrevista, pero que define gran parte de su historia: es mamá soltera de dos hijos. Organizar viajes, shows, grabaciones y la crianza no es tarea menor, y ella lo sabe mejor que nadie.

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"Las mamás solteras saben de lo que hablo. Organizarse con los viajes, los shows... ellos son los que se merecen el cielo, porque son los que ven cada progreso de tu carrera, los que están ahí cuando tenés un día malo, a quienes tenés que responderles también", dijo con una honestidad que no necesita adornos.

Lejos de verlo como un obstáculo, Tana convirtió la maternidad en motor. "Sé que hay dos personitas que me esperan en casa, entonces eso hace aún más serio mi proyecto. No quiero enseñarles a ellos a dejar de perseguir un sueño por ser mamá o papá."

Pasión de Sábado: el sueño que llegó en dos semanas

Llegar al histórico programa de América TV fue el resultado de años de autogestión, presencia en redes sociales y contactos tejidos pacientemente en el ambiente periodístico de Rosario. La producción del programa tiene sus filtros y sus exigencias, y Tana los superó. La confirmación llegó apenas la semana pasada y desató una vorágine de preparativos.

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El mayor obstáculo era concreto: no tenía presupuesto para viajar a Buenos Aires. Fue entonces cuando el apoyo institucional marcó la diferencia. El gobernador Marcelo Orrego gestionó los vuelos, y el concejal Eduardo Núñez estuvo al pie del cañón desde el primer momento. "Desde que le escribí que me habían confirmado la fecha, estuvo encima de los trámites y todo para que se diera", contó.

"Es una experiencia única. Hay artistas que esperan meses para poder actuar y a mí se me dio en dos semanas", reconoció, todavía sorprendida por la velocidad de los acontecimientos.

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El viernes previo al show, la recibieron en la radio de Pasión de Sábado. El ambiente la envolvió de inmediato. "La gente con mucha hospitalidad, estuve con los chicos de la radio y se sentía como muy en casa", describió. Pero lo que más la impactó fue la carga histórica del lugar. Pasillos con fotos, nombres consagrados en las paredes, más de cuatro décadas de música popular argentina concentradas en ese espacio. "Trabajar con tanta trayectoria como Pasión de Sábado, que hace más de 40 años que están en vivo, es un honor. Y se siente", reflexionó.

Cuando terminó el show y bajó del escenario, algo inesperado la esperaba: el cariño del público. "Mucha gente con una calidez impresionante saludándome, pidiéndome fotos. Y soy una artista que es la primera vez que se presenta ahí. Para mí eso es un montón."

Una voz femenina en un género dominado por hombres

Tana no esquiva el tema cuando se le pregunta por el panorama de la movida tropical en San Juan. Con respeto pero sin rodeos, señala una realidad que conoce de adentro. "En San Juan está muy impuesto el género masculino en lo tropical. Creo que a veces hay que mirar un poquito para otras provincias", dijo, y mencionó a Eugenia Quevedo como referente: una artista que, según ella, "ha puesto la vara muy alta en lo vocal, en la expresión, en el desempeño escénico y en su historia personal de vida."

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Su mensaje para quienes están comenzando en la música es tan simple como profundo: "Nunca dejes tu pasión por plata. Cuando hacés algo bien, eso te deja mucha plata. Algo bien hecho, ¿quién no lo va a querer?" Y agrega algo que aprendió en carne propia: "No te podés comparar con nadie, porque para poder hacerlo esa persona tendría que tener exactamente la misma vida que vos. Y eso es imposible."

Lo que viene

La agenda de Tana Borghetti para los próximos meses habla por sí sola. Tiene shows confirmados en Tucumán, San Luis y La Rioja, tratativas avanzadas en Mendoza y Córdoba, y una fecha en Ruman también sellada. Su banda está integrada por músicos de Buenos Aires, algo que la llena de orgullo. Y tiene un deseo especial reservado para su provincia: que San Juan también le abra las puertas de sus escenarios más importantes.

"He demostrado que puedo llevar un show acá. Creo que es vital el apoyo a los artistas por parte del gobierno", cerró, con la misma convicción de siempre, la misma que la salvó cuando quiso tirar todo por la borda.

El límite, como ella misma dice, se expande a medida que uno crece. Y Tana Borghetti recién está empezando a ver hasta dónde puede llegar el suyo.