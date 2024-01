La sanjuanina Flor Genovart fue operada y espera su evolución

Pero no todo fue tan bueno, la obra social que tiene la maquilladora no autorizaba la intervención quirúrgica. Con abogados de por medio, un día antes de la fecha dieron el ok y la operación se realizó.

"La cirugía salió dentro de lo que se esperaba…poco a poco voy a ir contando. Solo les pido que quienes crean recen por mi recuperación, mandar energías de las mejores, porque ya más mala no puedo recibir, estoy completamente agotada, gracias a todos", escribió la sanjuanina.

Flor comenzó con los dolores y a pesar de probar todos los métodos posibles para dar con el diagnostico no lograba resultados. En el último tiempo se la pasaba acostada por qué estar sentada o de pie era un tormento.

Una consulta con una neurocirujana estadounidense fue la luz de esperanza para Flor, aunque debía juntar más de 4 millones de pesos para el viaje. Para ello hizo una rifa, pero igual no alcanzó y cuando se apagaba la esperanza llegó la operación de la mano de un médico argentino. Ahora resta esperar la evolución para saber si Flor podrá volver a tener una vida similar a la de hace 5 años atrás.