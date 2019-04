"La nena tenía un 70% de riesgo de vida y ya había mostrado señales de descompensación"

Tras el doloroso momento que tuvo que la nena de 11 años, por el aborto no punible al que tuvo que ser sometida por causa de una violación, habló una de las asesoras de Menores que tomó la decisión. Si bien, lo había hecho ante la prensa este miércoles, cuando informaron formalmente la noticia sobre la decisión de interrumpir el embarazo, este jueves dio detalles más puntillosos.

"Me cuesta creer que alguien necesite pruebas para entender la situación. En primer lugar, nunca haría algo que no tuviera que hacer. Los médicos nos explicaron cuáles eran los riesgo, y tomamos la decisión. La nena tenía un 70% de riesgo de vida y había mostrado señales de descompensación. No iba a llegar a buen puerto el tema", expresó en Estación Claridad.













En ese marco, y con los motivos que ya habían explicado el día anterior, destacó que los médicos no pusieron resistencia a realizar la práctica y que los informes fueron claros y contundentes. "Respeto mucho a las personas que piensan distintos, no tiene que ver con algo religioso ni de ideología, es una cuestión de derecho. Es la función que tenemos. Respeto a quien crea que tenía opción, pero no la tenía", aseguró.