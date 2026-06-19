La mañana del viernes arrancó con neblina y una mínima de 2°C

De acuerdo con los datos oficiales de las 06:00 horas, las condiciones climáticas estuvieron marcadas por una elevada humedad que trepó al 94%, una presión atmosférica de 953.7 hPa y una calma absoluta en la intensidad del viento, lo que intensificó la sensación de frío en la vía pública para los sanjuaninos que iniciaron sus actividades temprano. Con la salida del sol prevista para las 08:33 horas, el Servicio Hidrográfico Nacional estimó el ocaso para las 18:38 horas, garantizando una jornada de poco más de diez horas de luz solar.

Para el resto del día, el pronóstico extendido anticipa una notable mejoría térmica gracias a la radiación solar y la ausencia de ráfagas de viento. Tras registrarse la temperatura mínima en el orden de los 2°C, se espera que el termómetro ascienda de manera paulatina durante el mediodía hasta alcanzar una máxima de 18°C en horas de la tarde, brindando un alivio templado antes del reingreso del aire frío nocturno.