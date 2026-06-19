La provincia de San Juan transita el cierre de la semana con un marcado ambiente invernal. Durante las primeras horas de este viernes 19 de junio, la ciudad capital y sus alrededores registraron una temperatura de 2.4°C en un amanecer caracterizado por el cielo despejado pero acompañado de una densa neblina que redujo la visibilidad horizontal a apenas 5 kilómetros.
La mañana del viernes arrancó con neblina y una mínima de 2°C
Las primeras horas de la jornada registraron una visibilidad reducida a 5 kilómetros y calma en los vientos.