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La mañana del viernes arrancó con neblina y una mínima de 2°C

Las primeras horas de la jornada registraron una visibilidad reducida a 5 kilómetros y calma en los vientos.

La provincia de San Juan transita el cierre de la semana con un marcado ambiente invernal. Durante las primeras horas de este viernes 19 de junio, la ciudad capital y sus alrededores registraron una temperatura de 2.4°C en un amanecer caracterizado por el cielo despejado pero acompañado de una densa neblina que redujo la visibilidad horizontal a apenas 5 kilómetros.

De acuerdo con los datos oficiales de las 06:00 horas, las condiciones climáticas estuvieron marcadas por una elevada humedad que trepó al 94%, una presión atmosférica de 953.7 hPa y una calma absoluta en la intensidad del viento, lo que intensificó la sensación de frío en la vía pública para los sanjuaninos que iniciaron sus actividades temprano. Con la salida del sol prevista para las 08:33 horas, el Servicio Hidrográfico Nacional estimó el ocaso para las 18:38 horas, garantizando una jornada de poco más de diez horas de luz solar.

Para el resto del día, el pronóstico extendido anticipa una notable mejoría térmica gracias a la radiación solar y la ausencia de ráfagas de viento. Tras registrarse la temperatura mínima en el orden de los 2°C, se espera que el termómetro ascienda de manera paulatina durante el mediodía hasta alcanzar una máxima de 18°C en horas de la tarde, brindando un alivio templado antes del reingreso del aire frío nocturno.

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Las autoridades viales solicitaron transitar con máxima precaución durante las primeras horas de la mañana, especialmente en rutas del Gran San Juan y zonas periféricas, debido a los bancos de niebla que dificultan la conducción visual. Las condiciones de buen tiempo y cielo despejado se mantendrían estables de cara al inicio del fin de semana.

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