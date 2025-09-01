Tras las lluvias y la caída de granizo registradas durante el fin de semana en distintos departamentos de San Juan, los primeros relevamientos oficiales señalan que la producción no sufrió daños significativos. Por el contrario, la acumulación de humedad en esta etapa previa a la brotación se considera positiva para el suelo.
La lluvia no afectó la producción, pero alertan por posibles heladas
