La lluvia no afectó la producción, pero alertan por posibles heladas

De acuerdo al relevamiento inicial del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, en las zonas de Sarmiento, 25 de Mayo, Angaco, San Martín y Caucete, el granizo no presentó un tamaño considerable, por lo que no provocó daños en las fincas. La única excepción se registró en La Chimbera (25 de Mayo), donde la piedra fue de mayor tamaño, aunque no alcanzó a afectar las yemas de pistachos y vides, que aún permanecen en reposo.

Desde la Dirección de Contingencia Climática informaron que a partir del miércoles se realizarán inspecciones más detalladas, una vez que el barro acumulado permita acceder a las fincas. Se evaluará especialmente el estado de las yemas y el impacto del exceso de humedad en algunos cultivos de ajo, que podrían requerir tratamientos preventivos contra hongos.