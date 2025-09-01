"
La lluvia no afectó la producción, pero alertan por posibles heladas

El granizo y las lluvias del fin de semana no generaron daños significativos en los cultivos, aunque productores y autoridades miran con preocupación el riesgo de heladas previsto para esta semana.

Tras las lluvias y la caída de granizo registradas durante el fin de semana en distintos departamentos de San Juan, los primeros relevamientos oficiales señalan que la producción no sufrió daños significativos. Por el contrario, la acumulación de humedad en esta etapa previa a la brotación se considera positiva para el suelo.

De acuerdo al relevamiento inicial del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, en las zonas de Sarmiento, 25 de Mayo, Angaco, San Martín y Caucete, el granizo no presentó un tamaño considerable, por lo que no provocó daños en las fincas. La única excepción se registró en La Chimbera (25 de Mayo), donde la piedra fue de mayor tamaño, aunque no alcanzó a afectar las yemas de pistachos y vides, que aún permanecen en reposo.

Desde la Dirección de Contingencia Climática informaron que a partir del miércoles se realizarán inspecciones más detalladas, una vez que el barro acumulado permita acceder a las fincas. Se evaluará especialmente el estado de las yemas y el impacto del exceso de humedad en algunos cultivos de ajo, que podrían requerir tratamientos preventivos contra hongos.

Si bien hasta ahora no se han registrado pérdidas, el pronóstico meteorológico advierte sobre riesgo de heladas a mediados de semana. Esta situación podría afectar a variedades tempranas de uva en Albardón y Carpintería, así como a algunos frutales como almendros, aunque se descarta un daño generalizado en los viñedos.

