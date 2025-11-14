La Iglesia confirmó los cambios de sacerdotes en las parroquias

*Pbro. Marcelo Alcayaga, párroco de Nuestra Señora del Inmaculado Corazón de María de Fátima.

*Pbro. Víctor Hugo Gallardo, párroco de Nuestra Señora de Andacollo, Chimbas.

*Pbro. Jorge Luis Carrascosa, párroco de Nuestra Señora de Andacollo, Villa Krause.

*Pbro. José María Nieto, párroco de San Antonio de Padua en Media Agua y de Nuestra Señora del Carmen, Los Berros.

*Pbro. Miguel González, párroco Santo Domingo, Chimbas.

*Pbro. Fabián Díaz, párroco de Nuestra Señora del Rosario y San Agustín, Valle Fértil.

*Pbro. Gabriel Aciar, párroco de Santa Rosa de Lima y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

*Pbro. Jonatan Félix, Administrador Parroquial de Santa Bárbara, en La laja.

El presbítero Antonio Eduardo Gutiérrez ejercerá su ministerio en la diócesis de Neuquén de común acuerdo entre ambos obispos.

En tanto que aún restan los nombramientos de vicarios parroquiales, de diáconos permanentes y otros servicios pastorales.