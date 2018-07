La estafa al Estado por parte de los choferes de Salud Pública ronda los 200 mil pesos

La sospecha comenzó cuando notaron que las cargas en las estaciones de servicio se hacían muy cerca una de otra o en horarios y días que no correspondían. Estas anomalías encendieron las alarmas y por eso se inició la investigación cuyas pruebas permitieron a las autoridades del Ministerio de Salud Pública llegar hasta la justicia penal.

Hasta el momento los únicos implicados son los empleados del ministerio pero al ser un tema que ya está en manos de la Justicia, será esta la que deberá investigar si hay, por ejemplo, estacioneros involucrados en el hecho ilícito.





La sospecha más firme sobre la estafa es que los empleados denunciados no iban siempre con las movilidades oficiales a la estación de servicio, sino que en algunas oportunidades aprovechaban para hacerlo con sus propios autos y llenarles el tanque con la tarjeta que tenían del Estado. Y no descartan que haya existido complicidad de playeros, porque llamativamente nadie se daba cuenta de que las patentes no se correspondían con las autorizadas por el sistema oficial.





Hay otra hipótesis bajo la lupa, explicaron las fuentes. Que los choferes y playeros hayan simulado operaciones de compra y venta y después, con algún ardid, se quedaran con el dinero.