La emocionante noche de uno de los sanjuaninos en La Voz Argentina

El momento decisivo se produjo durante el enfrentamiento entre Desimone y Mía Frankel, ambos integrantes del equipo de Soledad Pastorutti. Cada participante interpretó una canción para demostrar su talento y asegurar su permanencia en el programa. El joven eligió “Rondando tu esquina”, de Julio Jaramillo, una pieza que, según confesó, tenía un significado especial por su conexión con los gustos musicales de su abuela. Esta elección le permitió transmitir una autenticidad que fue reconocida por los coaches. Por su parte, Frankel presentó “Carencias de cordura”, de Milo J, en una actuación que también recibió elogios.

La evaluación de los coaches reflejó la dificultad de la decisión. Antes de conocerse el veredicto, Luck Ra expresó al sanjuanino su aprecio con una frase contundente: “lo cag… amando”, mientras que Emmanuel Horvilleur, co-coach del Team Miranda! destacó la “fuerza y convicción” del cantante sobre el escenario. Soledad, visiblemente sorprendida, señaló: “Viene de un robo, que es trastabillar, y se plantó ahí sin que eso hubiese sucedido. Fue lindo lo que hizo y me descolocó”. A pesar de los reconocimientos, El Chaqueño Palavecino, coach invitado por la folclorista, le aconsejó optar por Frankel, y la Sole finalmente decidió continuar con ella en la competencia.