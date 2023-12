La carne aumentó un 55% y el kilo de blanda rompió la barrera de los $7 mil

Antonio Parra, dueño de un frigorífico local, habló con sanjuan8.com y dijo que el gran salto se dio en la última semana con un incremento de entre el 45% y 55% en los precios particularmente de la carne vacuna. “Sube el valor de la hacienda en pie y repercute en el precio de la media res y el carnicero lo tiene que subir en todos los cortes”, dijo el empresario.

No se puede pagar el kilo en $12 mil y en caso de que llegue a ese precio tendrá que retroceder porque no se puede sostener en el tiempo