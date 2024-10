Jueces provinciales de todo el país sesionaron en San Juan

Por su parte, en sus palabras de apertura, el Presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Dr. Lima, sostuvo: “Es un honor recibirlos, esencialmente para que no solamente conozcan nuestra provincia, que tiene una rica historia y cultura ancestral, sino porque sobre todo tiene un apego y una necesidad de modernizar la justicia. Y decimos que es un honor recibirlos porque de esta manera cultivamos la esencia del federalismo. Nosotros sabemos que el federalismo es un gobierno central con gobiernos provinciales que tienen autonomía. Yo creo que el concepto de federalismo no solamente tenemos que actualizarlo sino que tenemos que adentrarnos a la esencia del federalismo. Y esto se hace a partir de la cultura, a partir de las pequeñas cosas. Siempre que he concurrido a las reuniones de la JUFEJUS advierto que se respira federalismo. Acá se advierte algo tan importante como es la solidaridad institucional, que no es poca cosa. Y digo desde las pequeñas cuestiones podemos ir modificando hasta nuestro propio lenguaje en materia de federalismo y en materia de integración”.

Algunos de los ejes de la sesión de la Comisión Directiva de JUFEJUS fueron el estado financiero de la JUFEJUS a la fecha; el estado de la situación institucional de cada una de las jurisdicciones y los informes sobre los institutos (el de Capacitación Judicial REFLEJAR y el de Innovación, Tecnología y Justicia IFITEJ); la actividad en las Comisiones de Trabajo y Foros, entre otros.

SESIÓN DE REFLEJAR

Previo a la reunión de la Comisión Directiva de JUFEJUS, también sesionó la Junta Directiva de REFLEJAR, que contó con 14 jueces presentes físicamente y 8 por videoconferencia.

La actividad fue encabezada por su Presidenta, Dra. María del Carmen Battaini, participó la Presidente de JUFEJUS, Dra. Valle, y contó con la presencia del Dr. Daniel Olivares Yapur, ministro de la Corte de San Juan y Vocal de REFLEJAR y la Secretaria General, Analía Pérez.

Algunos de los temas tratados fueron la aprobación del informe del 28° Congreso Nacional de Capacitación Judicial realizado en Catamarca; los avances en la publicación "40 años de democracia en Argentina: políticas institucionales implementadas por el gobierno judicial para aportar a la consolidación de la democracia"; los avances en la edición de la "Revista de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires", el informe para la concreción del aula virtual del Instituto de REFLEJAR y se dio tratamiento al eje de planificación académica del año 2025.