Inició la jornada solidaria con profesionales de la Salud

Luego remarcó “Hace un tiempo hice una diplomatura en la que uno de los conceptos fue “yo soy porque somos”; “la unión hace la fuerza”; “Solo puedo llegar más rápido, pero en equipo puedo llegar más lejos”. Hay muchos ejemplos de que lo que ustedes están haciendo es muy bueno. Los insto a que sigan en este camino. Lo que hacen es fantástico, muy admirable. No dejen de ser nunca ustedes esas brasas o esas llamas que contagian y traen el calor para que otros se unan a esto, para que tengamos el deseo de ser solidario, porque es la única manera para que este mundo mejore”.

Por su parte, el presidente de la comisión de Salud, diputado Gustavo Núñez expresó “es un honor estar acá en este proyecto tan ambicioso y tan bonito como es el que viene realizando Cáritas. Quiero darles la bienvenida a esta Casa de las Leyes, la cual va a trabajar codo a codo con Cáritas”. A continuación, manifestó “ser solidarios no significa repartir lo que nos sobra, sino que es compartir lo que tenemos. Esta posibilidad que hoy nos están dando para poder visualizar y que muchas personas, muchos médicos puedan sumarse a este noble trabajo podamos tener un buen resultado”.

A su turno, el secretario de Salud Pública sostuvo que “estamos muy contentos de participar porque creemos que la solidaridad es el motor para llegar a todos nuestros objetivos que es la asistencia de la gente y más de la población vulnerable. Estamos convencidos que el principal experto en esto es Cáritas que nos ha enseñado todos estos años como hacer y tenemos que tomarnos de la mano de ellos para poder acompañarlos y lograr los objetivos que es la asistencia de personas vulnerables”.

Por último, monseñor Mario Robles dijo que “siempre me agrada mucho cuando uno se entera de estas buenas noticias de sumar solidaridad. Muchas gracias a todos los médicos que ya lo hacen desde hace tiempo, a nuestras autoridades actuales de la Legislatura y del Poder Ejecutivo también que están disponible para ir ayudando en estos proyectos de Cáritas, que como tal no solamente es dar cosas sino generar esa consciencia que todos podemos aportar de lo que tenemos y podamos. Los animo a quienes ya están en el proyecto y a quienes se quiera sumar, a los estudiantes que puedan ver la posibilidad en el futuro, no solamente de ganarse el pan en su trabajo como médicos, como doctores, como enfermeros sino también de ir más allá de eso y poder salir al auxilio de quienes más lo necesitan”.

La jornada estuvo dirigida a profesionales de la salud en sus distintas disciplinas y tuvo como propósito fundamental acrecentar las prácticas solidarias de profesionales que se desempeñan en el área de la salud. El motivo es sumar voluntades para el cuidado integral de la salud, la prevención de enfermedades psico-físicas que afectan a los sectores más vulnerables de la población, y que específicamente viven en contextos de pobreza.

Cabe señalar que esta actividad es organizada por Cáritas San Juan y el presidente de la Comisión de Salud, diputado Gustavo Núñez, y coordinado y articulado por el Instituto de Capacitación Parlamentaria (I.Ca.P.)