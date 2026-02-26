Iniciaron las obras en los exlocales comerciales del barrio Aramburu

En paralelo, el equipo técnico de la Secretaría de Obras realiza un relevamiento integral del terreno para diseñar futuras intervenciones urbanas. El objetivo es definir qué tipo de infraestructura se desarrollará en el espacio, priorizando el beneficio de los vecinos del barrio.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es reforzar la seguridad en la zona. La recuperación del predio permitirá eliminar focos de inseguridad y mejorar la iluminación del entorno, generando un espacio más ordenado y seguro para la comunidad.

El intendente Miodowsky destacó que la meta de la gestión es “transformar lugares que estaban abandonados en espacios de utilidad para la gente”, y subrayó que las obras proyectadas no solo apuntan a embellecer el barrio, sino también a elevar la calidad de vida de cada familia rivadaviense.

Con estas acciones, el municipio da el primer paso hacia una intervención urbana que busca recuperar un punto estratégico del Barrio Aramburu y devolverlo a la comunidad como un espacio renovado y funcional.