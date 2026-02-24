En la Primera Sesión Extraordinaria del período legislativo, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó la adenda al convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de la Provincia, con el objetivo de autorizar la delegación en la Dirección Provincial de Vialidad de San Juan de las tareas vinculadas a la ejecución y financiamiento de obras estratégicas para el territorio sanjuanino.
Aval legislativo para delegar obras nacionales en Vialidad Provincial
