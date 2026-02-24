Aval legislativo para delegar obras nacionales en Vialidad Provincial

Declaración de interés

En la misma sesión, la Cámara declaró de interés deportivo, social, cultural y turístico las competencias internacionales Ironman 70.3, Ironman 5150 e Ironman (Full Distance), eventos que posicionan a San Juan en el calendario internacional del triatlón. En esta oportunidad, el diputado Gustavo Usín intervino como miembro informante, destacando el impacto positivo de estas competencias en la promoción turística y el desarrollo económico provincial.

Convenio de Compensación de Prestaciones

Por otra parte, el cuerpo legislativo resolvió girar a comisiones el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo para ratificar el Convenio Específico de Compensación de Prestaciones, firmado el 1 de diciembre de 2025 entre el Gobierno de la Provincia de San Juan —a través de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable— y la Municipalidad de Rivadavia.

El acuerdo se enmarca en el Convenio Provincia–Municipios del Programa Estratégico de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos – Región 1, y apunta a fortalecer la articulación institucional en materia ambiental y optimizar la gestión de residuos en el ámbito local.