"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Vialidad Provincial

Aval legislativo para delegar obras nacionales en Vialidad Provincial

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó la adenda que delega en la Dirección Provincial de Vialidad de San Juan obras y financiamiento acordados con Nación.

En la Primera Sesión Extraordinaria del período legislativo, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó la adenda al convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de la Provincia, con el objetivo de autorizar la delegación en la Dirección Provincial de Vialidad de San Juan de las tareas vinculadas a la ejecución y financiamiento de obras estratégicas para el territorio sanjuanino.

La iniciativa contempla intervenciones clave en distintos puntos de la provincia. Entre ellas, se destaca la obra en la intersección de la Ruta Nacional Nº 20 y calle Gorriti, en el departamento Santa Lucía. Asimismo, se prevén mejoras en diversas intersecciones sobre la Ruta Nacional Nº 150, en el departamento Iglesia: calle Santa Lucía (calle municipal), Ruta Provincial Nº 405 (ingreso oeste a Rodeo), Ruta Provincial Nº 418 (acceso a la localidad de Pismanta) y calle Paoli (municipal).

Los fundamentos del proyecto fueron expuestos en el recinto por el diputado Enzo Cornejo, tras lo cual el cuerpo legislativo acompañó la propuesta. Durante el debate también realizaron aportes los diputados Miguel Vega, Gustavo Deguer, Cristina López, Leopoldo Soler, Mario Herrero, Fernando Patinella, Emilio Escudero y Marcela Quiroga, quienes coincidieron en la relevancia de las obras para mejorar la conectividad y la seguridad vial.

Te puede interesar...

Declaración de interés

En la misma sesión, la Cámara declaró de interés deportivo, social, cultural y turístico las competencias internacionales Ironman 70.3, Ironman 5150 e Ironman (Full Distance), eventos que posicionan a San Juan en el calendario internacional del triatlón. En esta oportunidad, el diputado Gustavo Usín intervino como miembro informante, destacando el impacto positivo de estas competencias en la promoción turística y el desarrollo económico provincial.

Convenio de Compensación de Prestaciones

Por otra parte, el cuerpo legislativo resolvió girar a comisiones el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo para ratificar el Convenio Específico de Compensación de Prestaciones, firmado el 1 de diciembre de 2025 entre el Gobierno de la Provincia de San Juan —a través de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable— y la Municipalidad de Rivadavia.

El acuerdo se enmarca en el Convenio Provincia–Municipios del Programa Estratégico de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos – Región 1, y apunta a fortalecer la articulación institucional en materia ambiental y optimizar la gestión de residuos en el ámbito local.

Temas

Te puede interesar