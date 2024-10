Gobierno recorre las zonas más afectadas por las lluvias

Hasta el momento no hay requerimiento de personas evacuadas, todas las rutas se encuentran transitables, las lluvias han sido intermitentes en Valle Fértil, Jáchal, Sarmiento, 25 de Mayo, Caucete, con más intensidad en Calingasta, pero en estos momentos ha bajado esa intensidad, no es constante, ni mucha cantidad de agua. No obstante, el Ministerio mantiene comunicación constante con los equipos técnicos para monitorear la situación en cada departamento.

El equipo de emergencia social, junto con otras áreas del Ministerio, continuarán durante la jornada supervisando las zonas y los equipos permanecerán en alerta para activar los protocolos de emergencia que sean necesarios frente a las inclemencias climáticas.