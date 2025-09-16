Gobierno lanzó créditos blandos para gastronómicos y hoteleros

Los montos disponibles varían según el rubro: hasta $30 millones para hotelería, hasta $20 millones para emprendimientos gastronómicos y hasta $10 millones para prestadores de servicios turísticos. Los créditos cuentan con un plazo de devolución de hasta 48 meses, una tasa de interés del 60% de la Badlar (significativamente por debajo del mercado) y un período de gracia de 6 meses para que los empresarios puedan encarar sus proyectos antes de comenzar a pagar.

El presidente de Fiduciaria San Juan, Gustavo Gelusini acotó: “Nosotros vamos a instrumentar, vamos a hacer toda la parte técnica fiduciaria, y es importante que los interesados deben estar inscriptos en el registro de prestadores turísticos de la secretaría de Turismo para acceder a los préstamos”.

En tanto el ministro Guido Romero destacó el accionar del gobernador Marcelo Orrego al hacerse eco del pedido del sector turístico: “A pesar de las dificultades que vivimos en el país y donde San Juan no es ajeno, el gobernador pidió que se cree una línea de crédito para ese sector”.

Los interesados pueden dirigirse a las oficinas de Fiduciaria San Juan, en Avenida Córdoba 390 Este, esquina Jujuy, en la Ciudad de San Juan, o consultar toda la información en la web www.fiduciariasanjuan.com

Por su parte el titular de Producción, Gustavo Fernández mencionó: “lo que corresponde al Ministerio de la Producción es esta parte técnico-instrumental como así también la parte instrumental que la lleva adelante Fiduciaria, ambas agencias forman parte de la estructura de agencias para lo que es ayudas financieras y de asistencia técnica que tiene el gobierno provincial y que ejecutamos a través del Ministerio de la Producción.

Esto responde también a inquietudes del sector que el gobernador, como explicaron acá los referentes de la agencia, pidió diseñar una línea específica y exclusiva para el sector”.

El anuncio contó con la presencia del Ministro de Producción, Trabajo e Innovación Gustavo Fernández, el Ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero, el director de Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones, Martín Palisa, el presidente de Fiduciaria San Juan, Gustavo Gelusini, el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar y la secretaria de Turismo, Belén Barboza.