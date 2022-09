Gimena Martinazzo sobre su renuncia al PRO: "Hoy es un partido acéfalo"

Martinazzo indicó, a pocas horas de oficializar la noticia, que las razones de su renuncia eran inevitables. “Ya no existe ni motivación, ni vocación de servicio. Hoy no hay valores que me identifiquen”, dijo la abogada.

Mientras define su participación en algún espacio y asegura que seguirá trabajando en la política como lo hizo siempre, apuntó contra el actual presidente Enzo Cornejo y enfatizó que el PRO se encuentra acéfalo y que hay muchos afiliados que dejaron de serlo, ya que nadie atiende el teléfono.

“El mandato terminó su mandato en 2021 y no se llamó a elecciones con la excusa del Covid. No te dejan trabajar, ni hay participación de la juventud”, agregó Gimena Martinazzo, que a la vez añadió que desde su renuncia recibió varias llamadas de felicitaciones por dejar de pertenecer al PRO.

gimena Martinazzo dos.jpg

La exvicepresidenta recordó que cuando estuvo en ese cargo fue muy difícil acceder a los balances y aportes que se hicieron, ya que no había registro de eso.

Otro motivo que marcó un antes y un después en su participación fue la falta de apoyo en la denuncia de violencia de género contra Eduardo Cáceres. “La militancia de la no violencia que tenía el PRO y el vamos a trabajar distinto no existe”, dijo. Asimismo explicó que no se implementó el protocolo de violencia contra la mujer.

En cuanto a la absolución del exdiputado nacional, señaló que ya se apeló la resolución y recordó que tiene pruebas de la violencia que sufrió por parte de su expareja.

Mientras tanto, Gimena Martinazzo evalúa dónde seguirá trabajando, mientras ya se reunió con varios sectores y políticos, aunque dijo “me van a vincular con todos, pero aún no hay nada definido”.