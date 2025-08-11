En un operativo de control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 141, efectivos del Escuadrón 66 de Gendarmería Nacional detectaron un transporte de carga que trasladaba 30 toneladas de mineral cuarzo sin la documentación requerida.
Gendarmería secuestró un camión con toneladas de cuarzo sin documentación
