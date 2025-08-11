Gendarmería secuestró un camión con toneladas de cuarzo sin documentación

El procedimiento tuvo lugar a la altura del kilómetro 202, en el paraje Forestal de Caucete. El camión con acoplado provenía del departamento Valle Fértil y tenía como destino la provincia de Mendoza.

Al solicitar la documentación, los gendarmes constataron que el conductor no contaba con la guía de tránsito de minerales y rocas exigida por la Ley Provincial 494-M, que regula el traslado de este tipo de cargas. La falta constituye una infracción a los incisos 21, 30 y 32 de la normativa, referidos específicamente al transporte de minerales.