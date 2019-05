Gattoni aclaró que "pasadas las elecciones" analizarán a qué candidato acompañar en las nacionales

Embed Gracias @sergiounac !!! San Juan ha sido el modelo a seguir. Unidos y respetando la disidencia, vamos a construir la opción que los argentinos reclaman para superar este presente. https://t.co/vh9Uxg48XP — Alberto Fernández (@alferdez) 19 de mayo de 2019

El funcionario hacía alusión, en este sentido, a la baja de los impuestos, los créditos fiscales, el subsidio al transporte que había sido cancelado por el gobierno nacional (la provincia se hizo cargo de un porcentaje), entre otros items. Estas son políticas de Estado que está trabajando el Gobierno de Uñac y que fueron puntos remarcados por el candidato a presidente Alberto Fernández.

















Gattoni explicó que este tipo de políticas constituye puntos a tener en cuenta para formular un modelo, pero no podrían ser aplicados de la misma manera porque los resortes no son los mismos. "Creo que lo que ha querido decir Alberto Fernández es que esta idea de apostar a la producción, a la inversión, a la mano de obra a partir del apoyo privado, constituyen un Estado justo, en su tamaño. Que solamente toma los empleos que necesita para administrar y no toma más. El gasto del personal que tiene San Juan no supera el 30% del total", añadió.