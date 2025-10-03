Las hornallas encendidas no solo anuncian el inicio de una competencia. Esta vez, en el set de Masterchef Celebrity, la temperatura sube desde mucho antes de que los relojes marquen el comienzo del juego. El reality se prepara para una edición que dará que hablar, y no son únicamente las recetas las que prometen despertar pasiones, sino las vidas, las miradas cruzadas y las cuentas pendientes que se agitan tras bambalinas. El centro de esta constelación mediática tiene nombre propio: Wanda Nara.
La foto familiar de Wanda y Maxi López en el set de Masterchef
En una fotografía, compartida por la propia Wanda en sus redes sociales, se puede ver al exfutbolista Maxi López, y Constantino, el hijo del medio de ambos, de 14 años, además de Nora Colossimo, madre de la empresaria.