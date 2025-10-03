La foto familiar de Wanda y Maxi López en el set de Masterchef

La conductora no es ajena a los focos ni a las emociones tumultuosas, y sabe bien que el show, como la vida, se nutre de gestos, dardos y silencios. Pero esta vez, un detalle llamó la atención incluso antes de que saliera al aire la primera emisión. Una fotografía, compartida por la propia Wanda en sus redes sociales, fue el primer acto de una historia donde lo personal y lo televisivo se entrelazan sin remedio. Allí están, juntos y sonrientes: el exfutbolista Maxi López, y Constantino, el hijo del medio de ambos, de 14 años, además de Nora Colossimo, madre de la empresaria. Todos abrazados, posando, y el exfutbolista luciendo el delantal de Masterchef Celebrity que será, al menos durante el tiempo que dure el ciclo, su armadura y marca personal.

¿Qué significa ver a estas cuatro personas en una imagen, con los brazos entrelazados y las diferencias aplazadas bajo la luz intermitente de las cámaras? ¿Dónde queda la historia, la separación, los desencuentros tantas veces ventilados ante los medios? La foto responde con un mensaje potente, que ante todo, la familia sigue latiendo.