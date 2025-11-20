"
Fin de semana largo: así funcionarán los servicios en Capital

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan confirmó el funcionamiento de los servicios esenciales para el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, con operatividad normal en la mayoría de las áreas.

De cara al fin de semana largo en Argentina, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan confirmó cómo será el funcionamiento de los servicios esenciales durante el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre. El esquema busca garantizar la prestación básica para los vecinos y ordenar la actividad en dependencias clave.

Según informaron desde el municipio, varios servicios mantendrán su actividad habitual, mientras que otros modificarán horarios o trabajarán bajo guardias mínimas.

El servicio fúnebre funcionará normalmente ambos días, al igual que la recolección domiciliaria de residuos y el Servicio de Emergencia Municipal. En tanto, la Feria y el Mercado de Abasto operarán con normalidad el viernes, pero permanecerán cerrados el lunes.

El Cementerio Municipal abrirá sus puertas los dos días de 8 a 19. El sistema de estacionamiento ECO–SEM tendrá actividad normal el viernes, mientras que el lunes no prestará servicio. Los monitores urbanos trabajarán con normalidad el viernes y bajo guardias mínimas el lunes.

La Playa de Remoción seguirá su rutina habitual el viernes y también aplicará guardias mínimas durante la jornada del lunes.

Con este cronograma, la Municipalidad busca asegurar la continuidad de los servicios esenciales y ordenar la actividad durante el fin de semana largo.

