De cara al fin de semana largo en Argentina, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan confirmó cómo será el funcionamiento de los servicios esenciales durante el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre. El esquema busca garantizar la prestación básica para los vecinos y ordenar la actividad en dependencias clave.
Fin de semana largo: así funcionarán los servicios en Capital
