Fin de semana largo: así funcionarán los servicios en Capital

El Cementerio Municipal abrirá sus puertas los dos días de 8 a 19. El sistema de estacionamiento ECO–SEM tendrá actividad normal el viernes, mientras que el lunes no prestará servicio. Los monitores urbanos trabajarán con normalidad el viernes y bajo guardias mínimas el lunes.

La Playa de Remoción seguirá su rutina habitual el viernes y también aplicará guardias mínimas durante la jornada del lunes.

Con este cronograma, la Municipalidad busca asegurar la continuidad de los servicios esenciales y ordenar la actividad durante el fin de semana largo.