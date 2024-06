Fábrica de explosivos: Jáchal analiza alternativas para que siga funcionando

Este cambio en la infraestructura implica una gran inversión, que por ahora no creen que el estado nacional esté dispuesto a hacer. Por eso, una de las opciones que discutieron es utilizar la ley de regalías para que una minera anticipe los fondos y se pueda hacer este cambio.

Una tercera alternativa, que complementaría la mejora de las instalaciones, sería que la planta local se dedique también a la venta de materias primas, sin privatizar

Al inicio de la gestión de Javier Milei, la planta jachallera de fabricaciones militares apareció entre las empresas estatales que iban a ser privatizadas, pero luego desapareció del listado de la primera versión de la ley bases.

En diálogo con Noticiero 8, el intendente de Jáchal, Matías Espejo, explicó que “la planta estaba en un proyecto de trasformación para poder ofrecer otros productos, con un 25% de avance. Se trata de productos competitivos para que se puedan ofrecer, por ejemplo, a Veladero. Pero por decisión política no se llegó a culminar ese proyecto y hoy atraviesa una situación crítica”.

“La planta no tiene autonomía, tributa en Córdoba porque allí está su estructura administrativa, por eso no tributa en San Juan. el presidente de fabricaciones militares tomó cartas en el asunto y hoy la independizó, pero no tiene clientes, por lo tanto, no produce ni factura”, dijo Espejo.

“Más allá de la buena predisposición (de Pascarelli), no hay una decisión de reinvertir o hacer una inversión que permita terminarlo al proyecto de emulsiones. Sostienen que, si no es autosustentable, no se puede mantener. Sería una enorme posibilidad que sea provincial, lo charlamos con los Ministerio de Producción y de Minería y quedamos en continuar hablándolo. Fuera de las gestiones, nos moviliza saber que 47 familias jachalleras se van a quedar sin trabajo. Estamos a la espera de planteárselo de manera formal al gobernador”, culminó el intendente.