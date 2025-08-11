EsencIA: lanzan cursos gratuitos y online para mayores de 50 años

La iniciativa forma parte de un Convenio Marco de Asistencia y Colaboración firmado entre el Ejecutivo provincial y la Fundación Eidos Global, que tendrá una vigencia de dos años y que prevé otras acciones para el crecimiento académico y productivo de San Juan.

En la firma del acuerdo participaron el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Germán Von Euw; y los directores Andrés Menegazzo, Carlos Gallardo y Federico Ramos. Por parte de Eidos, rubricaron el presidente Agustín Batto y la líder de proyectos, Cecilia López Mendieta.