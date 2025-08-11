El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, lanzó este lunes EsencIA, un programa que capacitará a 5.000 sanjuaninos en el uso y comprensión de la inteligencia artificial (IA). La propuesta, desarrollada junto a la Fundación Eidos Global y con apoyo de Google.org, busca achicar la brecha digital, facilitar la reconversión laboral y abrir nuevas oportunidades de empleo.
EsencIA: lanzan cursos gratuitos y online para mayores de 50 años
