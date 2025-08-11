"
EsencIA: lanzan cursos gratuitos y online para mayores de 50 años

El Gobierno provincial presentó EsencIA, un programa de capacitación gratuita que formará a 5.000 sanjuaninos en habilidades básicas de inteligencia artificial.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, lanzó este lunes EsencIA, un programa que capacitará a 5.000 sanjuaninos en el uso y comprensión de la inteligencia artificial (IA). La propuesta, desarrollada junto a la Fundación Eidos Global y con apoyo de Google.org, busca achicar la brecha digital, facilitar la reconversión laboral y abrir nuevas oportunidades de empleo.

La iniciativa forma parte de un Convenio Marco de Asistencia y Colaboración firmado entre el Ejecutivo provincial y la Fundación Eidos Global, que tendrá una vigencia de dos años y que prevé otras acciones para el crecimiento académico y productivo de San Juan.

En la firma del acuerdo participaron el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Germán Von Euw; y los directores Andrés Menegazzo, Carlos Gallardo y Federico Ramos. Por parte de Eidos, rubricaron el presidente Agustín Batto y la líder de proyectos, Cecilia López Mendieta.

Dos cursos para diferentes públicos

EsencIA se compone de dos propuestas de formación, ambas gratuitas y 100% virtuales:

  • Curso de Alfabetización en Inteligencia Artificial para mayores de 50 años

    Destinado a personas con secundario completo y nociones digitales básicas. Aborda desde conceptos fundamentales de la IA hasta aplicaciones prácticas y éticas, además de herramientas de productividad y habilidades socioemocionales como pensamiento crítico, empatía y trabajo colaborativo.

    Inscripciones: Formulario oficial.

  • Curso de Formación de Formadores en IA

    Pensado para docentes, capacitadores y agentes comunitarios con experiencia en enseñanza. Preparará a 100 instructores para replicar los contenidos en distintas localidades. Se dictará en tres semanas y en modalidad online. El enlace de inscripción estará disponible el 11 de agosto en el Instagram @ceci.produccionsj.

Según datos regionales, el 40% de la población latinoamericana necesitará reconvertir sus habilidades laborales en los próximos tres años. En Argentina, el 69,9% de los adultos mayores utiliza internet, aunque la cifra está lejos de los niveles juveniles. Con EsencIA, el Gobierno de San Juan busca que la inteligencia artificial no sea solo una tecnología del futuro, sino una herramienta de inclusión y desarrollo presente.

