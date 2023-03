"En nuestro día es importante resignificar también la lucha por el placer"

En los últimos años, el deseo sexual de las mujeres tomó protagonismo y en San Juan se inauguró el primer consultorio público sobre salud sexual. Paula Rosas, ginecóloga y referente de este espacio, habló con sanjuan8.com y dijo que ya han pasado unas 50 mujeres con problemas como por ejemplo, falta de deseo sexual.

La especialista enfatizó en la importancia de escuchar nuestro cuerpo y entender que lo normal es sentir placer y no dolor. “El placer a lo largo de la historia estuvo prohibido para las mujeres, pero hoy tenemos consultas en donde vemos que a la mujer le importa escuchar su cuerpo”, dijo la referente.

Leé también: #8M: conocé la agenda por el Día Internacional de la Mujer

“Está cambiando la cabeza de la mujer y hoy se está dando ese lugar al autocuidado de la salud físico y emocional y no olvidemos que la sexualidad es física y emocional”, explica Paula Rosas. Mientras también informa que las consultas que llegan al hospital público son por métodos de anticoncepción y cuidados sobre enfermedades de transmisión sexual. Pero aclara que las que lideran el ranking son aquellas que tienen que ver con falta de deseo sexual.

Por eso, cuando una mujer o persona con vulva ingresa al consultorio por unos 45 minutos lo primero que se hace es descartar el tema orgánico y después se empieza a trabajar la sexualidad, esa que muchas veces queda tapada por los mandatos sociales. “El tema del cuerpo es importante ya que hay mujeres que sienten vergüenza de su cuerpo y eso es por el estereotipo de belleza y no podemos disfrutar. No hace falta ser 90-60-90 para llegar a un orgasmo”, señaló la especialista.

paula rosas.jpg

Otro tema en el que también se focalizó fue en el que muchas mujeres jamás han visto su vulva. “Está prohibido mirarse y yo creo que así como se conocen otras partes del cuerpo hay que conocerse y ver las distintas anatomías. Todas las vulvas son normales y parte de estos mandatos de no se mira, es feo o no se toca y no se nombra tienen que desaparecer”.

Finalmente, quiso dejar un mensaje para todas las mujeres en su día: Para habitar el placer la base siempre es el amor. Si yo no creo que soy merecedora del placer como voy a dármelo, si siento que no soy merecedora de amor como voy a poder habitar una vida de placer. Amarse a uno mismo no solamente es el punto de referencia para saber cuánto se debe amar a los demás, sino que parece actuar como un factor de protección para las enfermedades psicológicas y un elemento que genera bienestar y calidad de vida.

“En nuestro día es importante resignificar también la lucha por el placer y el autocuidado”.