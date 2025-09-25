Elegirán más de 300 artistas para la FNS: requisitos y cómo inscribirse

En este marco, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte abrió la convocatoria para los artistas que quieran sumarse. Las inscripciones estarán habilitadas desde este 25 de septiembre al 2 de octubre de 2025, a través de la página oficial www.fiestanacionaldelsol.com. Entre los requisitos que se establecen es tener 18 años cumplidos al 24 de septiembre de este año y que los participantes cuenten con disponibilidad horaria durante octubre y noviembre para ensayos y funciones.

La convocatoria 2025 es para artistas de diversas ramas como danza contemporánea, folklore, otras danzas, teatro, mimo, estatuas vivientes, clown, artes circenses (malabares, zanquistas, globología, burbujas, entre otras), así como también percusionistas e interpretes de instrumentos de viento para ensamble.