Elegirán más de 300 artistas para la FNS: requisitos y cómo inscribirse

Danza, actuación y circo entre las disciplinas requeridas para participar del show del velódromo de la FNS y las presentaciones itinerantes. Hasta el 2 de octubre hay tiempo de inscribirse.

La Fiesta Nacional del Sol (FNS) abrió la convocatoria para que los artistas sanjuaninos sean protagonistas de la próxima edición de la fiesta más importante de la provincia. Bajo el lema “San Juan, Mi Tierra Querida”, como en la edición 2024, habrá un show en el Velódromo que se repetirá cada jornada, y también shows itinerantes.

En este marco, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte abrió la convocatoria para los artistas que quieran sumarse. Las inscripciones estarán habilitadas desde este 25 de septiembre al 2 de octubre de 2025, a través de la página oficial www.fiestanacionaldelsol.com. Entre los requisitos que se establecen es tener 18 años cumplidos al 24 de septiembre de este año y que los participantes cuenten con disponibilidad horaria durante octubre y noviembre para ensayos y funciones.

La convocatoria 2025 es para artistas de diversas ramas como danza contemporánea, folklore, otras danzas, teatro, mimo, estatuas vivientes, clown, artes circenses (malabares, zanquistas, globología, burbujas, entre otras), así como también percusionistas e interpretes de instrumentos de viento para ensamble.

El casting presencial se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de octubre en el Auditorio Juan Victoria, en horarios designados a través de la inscripción.

En esta edición, se seleccionarán más de 300 artistas, los seleccionados se publicarán la semana posterior al casting.

