La Fiesta Nacional del Sol (FNS) abrió la convocatoria para que los artistas sanjuaninos sean protagonistas de la próxima edición de la fiesta más importante de la provincia. Bajo el lema “San Juan, Mi Tierra Querida”, como en la edición 2024, habrá un show en el Velódromo que se repetirá cada jornada, y también shows itinerantes.
Elegirán más de 300 artistas para la FNS: requisitos y cómo inscribirse
Danza, actuación y circo entre las disciplinas requeridas para participar del show del velódromo de la FNS y las presentaciones itinerantes. Hasta el 2 de octubre hay tiempo de inscribirse.