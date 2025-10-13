Filtraron el llamado al 911 que pidió auxilio por Diane Keaton

“Rescate 19, persona caída”, se escucha en la grabación de 20 segundos antes de que den la dirección del domicilio al que tienen que acudir las autoridades.

Diane Keaton

Cuáles son las últimas novedades sobre la muerte de Diane Keaton

El medio estadounidense TMZ aseguró que una fuente en el Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó que fueron a la casa de Diane a las 8:08 de la mañana del sábado y que una ambulancia trasladó a una persona a un hospital local.

“Nuestras fuentes nos informan que Diane fue la persona a la que se llevaron en la ambulancia”, aseguraron desde ese medio.

Hasta el momento, nadie cercano a la actriz confirmó o desmintió esa información. Hasta el momento el círculo cercano a la ganadora del Oscar mantiene el hermetismo.

Según reveló una fuente en diálogo con People, Keaton no estaba bien de salud en el último tiempo: “Su declive fue muy repentino, lo cual fue desgarrador para todos los que la amábamos. Fue tan inesperado, especialmente para alguien con tanta fuerza y espíritu”.