El evento de "Peter Regalos" no se hará en un lugar público por falta de seguridad

“La verdad que fue increíble, no tengo palabras para agradecer a toda la gente que fue. En un momento se acercó la policía y me dijo: ‘Se está desbordando un montón, Peter, creo que es mejor suspenderlo, pasar a otro día’. Por la seguridad de los chicos, de toda la gente que fue, dije, bueno, lo cancelamos e intentamos pasarlo para mañana”.

El influencer admitió que la convocatoria superó sus expectativas:

“No me imaginaba esa cantidad de gente, pero tampoco me sorprende porque San Juan es lo más hermoso que me pasó, el mejor recibimiento y la gente es increíble”.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre el nuevo lugar y la fecha del evento reprogramado, pero se espera que el anuncio se realice en las próximas horas.